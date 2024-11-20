إيلاف من أنقرة: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن بلاده رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب ما أكدت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف إردوغان للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في البرازيل "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب. اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى".

وألغى هرتسوغ الزيارة في نهاية المطاف.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية "في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان".

وشنت إسرائيل حربا مدمرة على حركة حماس في قطاع غزة قبل عام، وذلك بعد هجوم حماس على إسرائيل عبر الحدود.

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد اندلاع حرب غزة، لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا معها ولا تزال سفارتها مفتوحة وعاملة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن هناك عددا من أفراد حركة حماس مدرجون على قوائم الإرهاب الأميركية، ينبغي تسليمهم للولايات المتحدة، إذا كانوا في تركيا.