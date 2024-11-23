إيلاف من لندن: نفذت الشرطة البريطانية، صباح السبت، تفجيرا متحكما به في محطة يوستون الشهيرة للقطارات في وسط لندن بعد العثور على طرد مشبوه. وتم إخلاء المحطة بعد اكتشاف الطرد.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إنه تم تطويق المنطقة أثناء الإخلاء، وقد تم رفعها الآن بعد أن تم تدمير الطرد في انفجار متحكم به نفذه ضباط متخصصون.

تم إخلاء المحطة بعد العثور على طرد مشبوه، وقامت الشرطة بتطويق المنطقة كإجراء احترازي.

حادث غاتويك

يأتي ذلك بعد إخلاء المحطة الجنوبية في مطار غاتويك يوم الجمعة بسبب "حادث أمني".

وقالت شرطة ساسكس إن شخصين اعتقلا فيما يتعلق بالتهديد بوجود قنبلة ولكن تم السماح لهما لاحقًا "بمواصلة رحلتهما".

كما تم إغلاق السفارة الأميركية في لندن يوم الجمعة بسبب طرد مشبوه آخر.

حضرت شرطة متروبوليتان وأغلقت طريق بونتون "من باب الحيطة والحذر".

كما كان تم إخلاء محطة حافلات وسكة حديد تشيستر يوم الجمعة أيضًا بسبب "نشاط مشبوه في حافلتين".

تم نشر روبوت فرقة القنابل تجاه الحافلات، حيث فجر طردًا "مشبوهًا" في انفجار متحكم فيه