إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، التي تعرضت لحريق مدمر قبل أكثر من 5 سنوات، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات.

وكاتدرائية نوتردام، التحفة المعمارية القوطية، واحدة من أكثر المعالم المحبوبة في العاصمة الفرنسية. وستعاود فتح أبوابها في وقت لاحق من الأسبوع المقبل أمام السياح والمُصلين من الكاثوليك.

وأعادت أعمال الترميم الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، وبرجها وقبابها ونوافذها الزجاجية الملونة، إلى سابق رونقها وبهائها.

وأشاد ترمب بحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، الاثنين.

وكتب ترمب: "لقد قام الرئيس إيمانويل ماكرون بعمل رائع لضمان استعادة كاتدرائية نوتردام مجدها الكامل، بل وأكثر من ذلك. سيكون يوماً خاصاً جداً للجميع!".

وفاز ترمب في الانتخابات التي أجريت في الخامس من نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة الفرنسية دعت ترمب لحضور حفل إعادة الافتتاح الذي سيقام، السبت، وإن فريقه يجري مناقشات مع مكتب ماكرون بشأن الزيارة.

ولم يرد فريق ترمب الانتقالي بعد على أسئلة عما إذا كان الرئيس المنتخب سيلتقي بزعماء أجانب آخرين في باريس.