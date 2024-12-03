إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد أنه أصدر عفواً عن ابنه هانتر بايدن، الذي كان يواجه حكماً هذا الشهر بتهمة التهرب الضريبي وحيازة أسلحة نارية، مما يمثل تراجعاً عن قراره بينما يستعد لمغادرة منصبه.

وقال الرئيس في بيان "لقد وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر". وهو "عفو كامل وغير مشروط"، وفقًا لنسخة من المرسوم التنفيذي للعفو.

مما يعني أنه لا يمكن للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء هذا المنح الرسمي للعفو، حينما يتولى الرئاسة الأميركية رسمياً في كانون الثاني "يناير" المقبل.

بايدن وعد بعدم العفو عن ابنه أبداً!

من خلال العفو عن ابنه، تراجع جو بايدن عن وعد عام قطعه مرارًا وتكرارًا قبل وبعد انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024. قال الرئيس والمتحدث باسم البيت الأبيض بشكل لا لبس فيه، بما في ذلك بعد فوز ترامب في انتخابات عام 2024، إنه لن يعفو عن هانتر بايدن أو يخفف عقوبته.

ويعني العفو أن هانتر بايدن لن يُحكم عليه بجرائمه، كما أنه يقضي على أي فرصة لإرساله إلى السجن، وهو ما كان احتمالاً وارداً. ومن المرجح أن يلغي القضاة المشرفون على قضاياه جلسات النطق بالحكم، والتي كان من المقرر عقدها في 12 كانون الأول (ديسبمر) في قضية الأسلحة وفي 16 كانون الأول (ديسمبر) في قضية الضرائب.

إن العفو الذي تم صياغته على نطاق واسع يمنح صراحة العفو عن الجرائم الضريبية والأسلحة النارية من قضاياه الحالية، بالإضافة إلى أي جرائم فيدرالية محتملة ربما ارتكبها هانتر بايدن "من 1 كانون الثاني (يناير) 2014 حتى 1 أيلول (ديسمبر) 2024".

ومن المهم أن هذا الإطار الزمني يغطي فترة ولايته بالكامل في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية بوريسما وكثير من أعماله الأخرى في الخارج، بما في ذلك في الصين. لقد واجه التدقيق بسبب تعاملاته التجارية الأجنبية المثيرة للجدل، وقال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه يجب محاكمته على أنشطته في أوكرانيا وأماكن أخرى.

وأخطر محامو هانتر بايدن، مساء الأحد، القضاة رسميًا في قضاياه الجنائية بشأن العفو - وقال في إفادة خطية تحت القسم إنه قبل العفو من والده.

وفي ملفات قضائية جديدة، أبلغ محامو هانتر بايدن القضاة في كلتا القضيتين أن العفو "يتطلب رفض لائحة الاتهام ضده مع التحيز وتأجيل جميع الإجراءات المستقبلية في هذه المسألة".

مبررات سياسية للعفو عن الإبن

وقال جو بايدن في بيانه إنه قرر إصدار العفو لأن ابنه "تعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل"، قائلاً إن "هنتر عومل بشكل مختلف" عن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم مماثلة.

وقال الرئيس إن خصومه السياسيين في الكونجرس "حرضوا" على توجيه الاتهامات "لمهاجمتي ومعارضة انتخابي".

وقال في بيانه: "أنا أؤمن بنظام العدالة، ولكن بينما كنت أعاني من هذا، أعتقد أيضًا أن السياسة قد أصابت هذه العملية وأدت إلى إجهاض العدالة ... آمل أن يفهم الأمريكيون سبب اتخاذ الأب والرئيس لهذا القرار".

وزعم الرئيس أيضًا أن هانتر بايدن "استُهدف" للمحاكمة "فقط لأنه ابني" - وهي مزاعم أثارها محامو هانتر بايدن سابقًا ورفضها قاضيان فيدراليان بشدة. وخلص القاضي الذي أشرف على محاكمته في قضية الأسلحة النارية في ديلاوير إلى أن نظرية هانتر بايدن بشأن الملاحقة الانتقائية "لا معنى لها في ظل الحقائق هنا".

ترامب: إنه اجهاض للعدالة

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأحد، وصف ترامب العفو بأنه "إساءة استخدام وإجهاض للعدالة!" وفي مزحة واضحة، سأل ترامب أيضًا عما إذا كان العفو يشمل أنصاره الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي خلال تمرد 6 كانون الثاني (يناير) 2021 - والذين وعد بالعفو عنهم بمجرد عودته إلى منصبه.

ماذا قال الإبن هانتر بعد عفو الأب؟

قال هانتر بايدن في بيان مساء الأحد: "لقد اعترفت بأخطائي خلال الأيام الأكثر ظلمة من إدماني وتحملت مسؤوليتها - الأخطاء التي تم استغلالها لإذلالي ولصق العار بعائلتي علنًا".

وأضاف:"في مرحلة التعافي، قد تتاح لنا الفرصة لتصحيح أخطائنا حيثما أمكن وإعادة بناء حياتنا إذا لم نعتبر الرحمة التي مُنحت لنا أمرًا مسلمًا به. لن أعتبر أبدًا الرحمة التي مُنحت لي اليوم أمرًا مسلمًا به وسأكرس حياتي التي أعدت بناءها لمساعدة أولئك الذين ما زالوا مرضى ويعانون".

الرؤساء اعتادوا العفو عن أقاربهم

هذه هي أحدث حالة من حالات استخدام رئيس منتهية ولايته لسلطة العفو لمساعدة أحد أفراد الأسرة: فقبل وقت قصير من مغادرتهما لمنصبهما، أصدر بيل كلينتون عفواً عن شقيقه، كما أصدر دونالد ترامب عفواً عن والد صهره جاريد كوشنر.

قال جيفري كراوتش، الخبير البارز في العفو والذي يدرس في الجامعة الأميركية: "على الرغم من أن ظروف هانتر بايدن قد تكون متعاطفة، فإن العفو من جو بايدن سيظل إساءة استخدام لسلطة العفو". "لا ينبغي للرؤساء استخدام العفو لمساعدة أصدقائهم وعائلاتهم وحلفائهم من أجل تعزيز مصالحهم الشخصية".

على أي حال كان هناك أمر واحد أثر بشكل خاص على الرئيس بايدن، وهو الاعتقاد بأن الجمهوريين كانوا يحاولون "كسر هانتر"، كما قال في بيانه، بينما كان ابنه لا يزال يتعافى من الإدمان. وأشار الرئيس إلى خمس سنوات ونصف من رصانة ابنه "حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقات القضائية الانتقائية".

واستشهد أحد كبار المسؤولين في الإدارة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة بين الموظفين، بالعفو الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من فترة ولايته عن تشارلز كوشنر، وقال إن بايدن يجب أن يأخذ نفس الحريات، خاصة بالنظر إلى الرابطة بين الأب والابن.

باختصار.. "كيف لا يفعل ذلك؟"، قال المسؤول عن العفو.

والآن.. لماذا لا يعفو بايدن عن ترامب؟

دعا السيناتور المتقاعد من ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين الرئيس جو بايدن إلى العفو عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقال مانشين لشبكة "سي إن إن": "توصيتي كمستشار كانت، لماذا لا تمضي قدمًا وتعفو عن دونالد ترامب عن جميع اتهاماته وتجعل الأمر أكثر توازناً، إذا صح التعبير، فقط يجب القيام بتنظيف هذه الصفحة. دعونا نترك هذا خلفنا ونمضي قدمًا. هذا ما كنت سأوصي به".

وعندما سُئل عن كيفية تأثير العفو عن هانتر على إرث بايدن، قال ماشين: "لا أعرف، من هذا المنظور، فهو يجعل الأمر صعبًا".

وقال "آمل أن ينظروا إلى الكثير من الأشياء الجيدة التي قام بها، وإنجاز بعض الأمور بطريقة غير حزبية، وكانت هذه دائمًا طريقته في فعل الأشياء".

وتابع :"الخلاصة هي أن جو بايدن لا يزال أبًا، وهذا هو ما هو عليه".