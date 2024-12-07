إيلاف من بيروت: أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمله في أن تحظى سوريا بالسلام الذي تحلم به منذ 13 عاماً، معتبراً أن "نظام دمشق" لم يدرك قيمة اليد التي مدتها له أنقرة ولم يفهم مغزاها"، وهو كان يشير إلى عروض الحوار التي قدمتها أنقرة في السنتين الماضيتين ورفضتها دمشق.

وقال الرئيس التركي في تصريح السبت: "أملنا أن تجد جارتنا سوريا السلام والهدوء اللذين تحلم بهما منذ 13 عاماً"، مؤكداً أن "سوريا تعبت من الحرب والدماء والدموع". وتمنى رؤية بلد تعيش فيه مختلف الهويات جنباً إلى جنب في سلام.

جاء ذلك في وقت أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ليل الجمعة - السبت، أنه "في المرحلة التي تم الوصول إليها الآن (في إشارة إلى تقدم الفصائل) يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتصرف بواقعية، ويقيم حواراً مع المعارضة، ويبدأ عملية سياسية، ويجب على جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة أن تلعب دوراً بناء في هذا الاتجاه".

وقالت مصادر الخارجية التركية إن فيدان وبلينكن بحثا التطورات الأخيرة في سوريا، وإن فيدان أكد أهمية عدم تكرار الأخطاء السابقة في سوريا، وأنه لا ينبغي السماح للتنظيمات الإرهابية مثل "حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية (المدعومة أميركياً)" و"داعش" بالاستفادة من أجواء الفوضى في سوريا، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".