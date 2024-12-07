إيلاف من لندن: بينما المتمردون السوريون يوسعون سيطرتهم، قال ترامب إن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن يكون لها أي علاقة" بالحرب الأهلية، وقال المبعوث الأممي إلى سوريا يقول إن الوضع يتغير "كل دقيقة".

ودعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن إلى محادثات عاجلة لضمان انتقال سياسي منظم، وإن الوضع هناك يتغير "كل دقيقة" ودعا إلى الهدوء وتجنب إراقة الدماء.

وتأتي تعليقات الدبلوماسي النرويجي بعد أن وصلت قوات المتمردين إلى ضواحي العاصمة دمشق.

ويزعم المتمردون السوريون أنهم استولوا على معظم الجنوب حيث يهدد هجومهم الخاطف بإنهاء حكم بشار الأسد الذي دام 24 عامًا، كما أسقطوا تمثالًا لوالده الراحل في ضاحية بالقرب من وسط العاصمة دمشق.

الأسد في دمشق

وعلى صلة، أصر مكتب الرئيس السوري على أن الأسد لا يزال في دمشق، ووصف التقارير التي تفيد بأنه غادرها بأنها "أنباء كاذبة".

سألت سكاي نيوز الدكتور نيل كويليام، الزميل المشارك في تشاتام هاوس، عما إذا كان الأسد قد يسقط في غضون 24 ساعة القادمة أو ما إذا كانت هناك معركة وحشية للسيطرة على دمشق.

وقال: "لو سألتني قبل 48 ساعة لقلت الخيار الأخير، لكن كل الدلائل تشير إلى أن الأسد سيرحل في اليوم التالي أو نحو ذلك - وأن مجتمعه (العلويين) سيواصل الفرار إلى الساحل - موطنهم الأصلي - والصمود هناك على أمل أن يوفر لهم وجود القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بعض الأمن والنفوذ للمفاوضات".

كلام ترامب

وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب ألا يكون لها "أي علاقة" بالتمرد في سوريا. ولجأ ترامب، الذي لن يتولى السلطة حتى تنصيبه في يناير، إلى منصته الاجتماعية Truth Social لحث الحكومة الأميركية الحالية على عدم التصرف.وقال: "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، والولايات المتحدة يجب ألا يكون لها أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تلعب. لا تتورط!"

وإذ ذاك، دخلت قوات المتمردين مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية وسيطرت على معسكر للجيش وسلسلة من القرى، وفقًا لقائد المتمردين.

يأتي ذلك بعد تقارير من وقت سابق اليوم ذكرت أن المتمردين اخترقوا دفاعات الحكومة من شمال وشرق المدينة. لم يعلق الجيش السوري على التقارير.

اشتعل القتال حول شمال حمص منذ أواخر أمس، حيث قامت القوات الحكومية بتعزيز واستخدام الغارات الجوية المكثفة لضرب المتمردين.

إن التقدم الذي أحرزه الثوار في حمص وفي ضواحي العاصمة السورية دمشق يشكل تهديداً وجودياً لعقود من حكم بشار الأسد.

لقد احتدم القتال حول شمال حمص منذ أواخر أمس، حيث قامت القوات الحكومية بتعزيز قواتها واستخدام الغارات الجوية المكثفة لضرب المتمردين.

إن التقدم الذي أحرزه الثوار في حمص وفي ضواحي العاصمة السورية دمشق يشكل تهديداً وجودياً لعقود من حكم بشار الأسد.

ويقول سكان بعض الضواحي إنهم شاهدوا بعض جنود الأسد يغيرون ملابسهم إلى ملابس مدنية ويتركون مواقعهم.