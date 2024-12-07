إيلاف من دمشق: حطم سكان من منطقة جرمانا بريف دمشق تمثالا لحافظ الأسد والد رئيس النظام السوري الحالي، بشار الأسد.



صورة لسوريون أسقطوا تمثال حافظ الأسد من تسجيل مصور منشور عبر منصة إكس

ووثق تسجيل مصور نشرته صفحات إخبارية عبر "فيس بوك" و"إكس" تحطيم التمثال وسط هتافات السكان: "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد. عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد".

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع دخول مسلحين من فصائل المعارضة إلى مناطق في ريف دمشق الجنوبي والغربي.

وتقع جرمانا على أطراف دمشق في الجنوب الشرقي وتصلها بدمشق منطقة الكباس والدويلعة وتبعد عنها مسافة ثلاث كيلومترات.

صورة لسوريون أسقطوا تمثال حافظ الأسد من تسجيل مصور منشور عبر منصة إكس

وعلى مدى الأيام الماضية حطم سوريون تماثيلا كثيرة لحافظ الأسد وابنه بشار في المناطق التي دخلتها فصائل المعارضة، آخرها حماة. لكن هذا أول تمثال للأسد الأب يتم إسقاطه في ريف دمشق.

واتبع سكان السويداء ذات الإجراء ليلة الجمعة بعدما انسحبت قوات الأسد من المدينة لصالح عناصر من تشكيلات محلية.