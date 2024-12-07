إيلاف من لندن: من المقرر أن يلتقي الأمير وليام أمير ويلز، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في باريس يوم السبت، حيث ينضم الثنائي إلى زعماء العالم في إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

ومن المتوقع أن يناقش أمير ويلز أهمية "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع الرئيس المنتخب.

وأضاف قصر كنسينغتون أن الأمير وليام سيلتقي أيضًا بالسيدة الأولى المنتهية ولايتها جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، التي كان التقى بها في تتويج الملك العام الماضي.

التقى ويليام آخر مرة مع ترامب خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في عام 2019، بينما التقى مع بايدن في عام 2022 في بوسطن لجائزة Earthshot.

وهذه هي أول زيارة رسمية لوليام إلى باريس منذ عام 2017، عندما سافر مع زوجته كيت في رحلة لمدة يومين في أعقاب نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في يونيو/حزيران من هذا العام، انضم إلى زعماء العالم الآخرين في نورماندي للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال النورماندي.

يذكر أن ترامب هو من بين العشرات من الضيوف - بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات - الذين دعاهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور الحفل مساء السبت.