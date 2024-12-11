إيلاف من لندن: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، أرسل وزير الخارجية البريطاني رسائل إلى المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.

وبعث ديفيد لامي رسائل الدعم إلى ثلاثة ناشطين، اثنان منهم مسجونان. أليس بيالياتسكي ناشط حقوقي بيلاروسي حائز على جائزة نوبل والقس لورينزو زعيم ديني كوبي. كما أرسلت رسالة دعم إلى أنجي زاباتا، وهي زعيمة بارزة من السكان الأصليين وناشطة بيئية من كولومبيا.

أليس بيالياتسكي والقس لورينزو مسجونان حاليًا. وفي رسائلهما، أعرب وزير الخارجية عن تضامنه ودعمه لقضيتيهما وحث السلطات البيلاروسية والكوبية على إطلاق سراحهما دون تأخير.

تعمل أنجي زاباتا في كولومبيا، التي تصنف كواحدة من أخطر الأماكن في العالم للمدافعين عن البيئة، وكثيرًا ما تتعرض للتهديد من قبل الجماعات المسلحة. وفي رسالته، أعرب وزير الخارجية عن إعجابه بعملها، الذي قامت به في ظل هذه الظروف الصعبة.

الحريات الأساسية

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في رسائله: أعتقد أن حماية الحريات الأساسية أمر حيوي لتحقيق السلام والرخاء والكرامة للجميع. وأشيد بعمل هؤلاء النشطاء الشجعان كمدافعين عن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها جميع الناس.

وقال: أريد أن أوضح أننا نقف جنبًا إلى جنب في تضامن مع هؤلاء الأفراد والعديد من الآخرين المسجونين والمعاقبين في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان. حيثما سُجنوا، أدعو حكوماتهم إلى إطلاق سراحهم فورًا.

وتابع لامي: يخاطر المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بحريتهم - وغالبًا بحياتهم - بسبب إيمانهم بدعم حقوق الإنسان الأساسية للجميع، من خلال الاحتجاج وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ودعم السجناء السياسيين والدفاع عن الديمقراطية والعدالة.

وقال إن وزارة الخارجية والتنمية تعمل على دعم أولئك الذين يقومون بمثل هذا العمل الحيوي، وتوفير التضامن والمساعدة لأولئك المعرضين للخطر، وكذلك أولئك المسجونين بالفعل. يدعم التمويل البريطاني صناديق مرنة مثل Lifeline، التي قدمت ما يقرب من 200 منحة طارئة لمنظمات المجتمع المدني في حوالي خمسين دولة منذ يوليو للمساعدة في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان.