إيلاف من الرباط: بعد حوالي 5 أشهر من الانتظار، سلمت السلطات الجزائرية، في ساعات متأخرة من ليلة الخميس - الجمعة، جثمان عبد اللطيف أخريف، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربي لكرة القدم، الذي عثر على جثته بساحل وهران الجزائرية، في الثامن من أغسطس الماضي، بعد أيام من غرقه، حين كان في رحلة استجمام، رفقة عدد من زملائه وأصدقائه، بشاطئ مدينة المضيق الواقعة في إقليم تطوان (شمال المغرب).



اللاعب عبد اللطيف أخليف

وتسلمت السلطات المغربية جثمان أخريف في المعبر الحدودي (زوج بْغال) الذي فتح بشكل استثنائي، قبل أن يتم نقله إلى مستودع الأموات بمدينة وجدة، في انتظار نقله إلى مدينة طنجة،لدفنه.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة نداءات الجماهير المغربية وعائلة أخريف إلى سلطات الجزائر لتسريع تسليم جثمان الفقيد.

وطالبت والدة اللاعب سلطات الجزائر بتسليم جثة ابنها الذي غرق بشاطئ مغربي قبل أن تجرفه مياه البحر إلى سواحل البلد الجار.

ومن بين شعارات اللافتات التي رفعتها جماهير وعشاق الفرق المغربية بالملاعب والساحات داخل المغرب وخارجه، بل وحتى على جدران المقابر: "دعوا الحسابات السياسية جانبا فأخريف قضية إنسانية"، و"إكرام الميت دفنه"، و"قلب الأم مكلوم تريد دفن ابنها المرحوم أخريف"، و"أسرعوا بالجنازة"، و"من وجدة إلى سطيف نطالب بحق أخريف". كما انتشرت هاشتاغات، من بينها واحد يقول" #نريد _دفن_أخريف".

