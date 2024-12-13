إيلاف من واشنطن: انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية في شن هجمات داخل العمق الروسي، ووصفه بـ"القرار الأحمق"، لافتاً إلى أن لديه "خطة جيدة" للمساعدة في إنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال ترمب في مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت، الخميس، تزامناً مع اختياره "شخصية العام": "ما يحدث جنون. أعارض بشدة إطلاق صواريخ تقطع مئات الأميال داخل روسيا، لماذا نفعل ذلك؟ نحن فقط نصعّد هذه الحرب ونجعلها أسوأ، لا يجب السماح بذلك".

وأشار ألى أن الأحداث "الأخطر" في الوقت الحالي، هي "حين قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بموافقة من الرئيس الأميركي جو بايدن، البدء بإطلاق الصواريخ في العمق الروسي"، معتبراً أن "هذا تصعيد كبير، وقرار أحمق".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الشهر الماضي الحظر الأميركي على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى في ضرب العمق الروسي، كجزء من محاولاته لتعزيز قدرة كييف على التصدي للقوات الروسية.

وجاء القرار استجابة لنداءات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما اعتبر البيت الأبيض أن نشر روسيا 15 ألف جندي كوري شمالي على الجبهة، هو أحد الأسباب الرئيسية لتغيير بايدن موقفه.

"لديّ خطة جيدة جداً ولن أكشفها الآن"

وأكد ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، أنه يسعى إلى إنهاء سريع للحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات. وقال: "لدي خطة جيدة جداً للمساعدة، لكن إذا كشفتها الآن ستصبح خطة عديمة الفائدة تقريباً".

وقال ترمب: "أتحدث عن الجانبين، من مصلحة الطرفين إنهاء هذا الوضع"، كما اعتبر أن حل مشكلة الشرق الأوسط، ورغم تعقيداتها، هي "أسهل" من حل المشكلة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان ترمب قد التقى في نهاية الأسبوع الماضي مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وفي السياق نفسه شدد ترمب على أنه سيستخدم الدعم الأميركي لأوكرانيا كورقة ضغط ضد روسيا للتفاوض على إنهاء الحرب.

ورغم أنه شكك منذ فترة طويلة في استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا في صراعها ضد الغزو الروسي، أكد ترمب في المقابلة أنه يريد التوصل إلى اتفاق. وقال: "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي عدم التخلي" عن المساعدات.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تستعد فيه أوكرانيا وحلفاؤها لتغير محتمل في السياسة الأميركية تجاه الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال ترمب: "الشرق الأوسط مشكلة أسهل بكثير مما يحدث بين روسيا وأوكرانيا. أعداد الجنود الشباب الذين سقطوا في الميادين مذهلة، ما يحدث جنون".