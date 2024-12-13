إيلاف من لندن: كشفت مصادر عن تفاصيل هروب بشّار الأسد الدرامي، حيث قالت إن العائلة والأصدقاء خُدعوا وأُبقيوا في الظلام.

وقال عديد من المصادر إن بشار الأسد لم يبوح لأحد تقريبًا بخططه للهروب من سوريا مع انهيار حكمه، حيث خُدع مساعدوه ومسؤولوه وحتى أقاربه أو أُبقيوا في الظلام.

وتشير (رويترز) إلى أن قائدًا كان حاضرًا وطلب عدم الكشف عن هويته قال إنه قبل ساعات فقط من هروبه إلى موسكو، أكد الأسد في اجتماع لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع يوم السبت أن الدعم العسكري الروسي في طريقه وحث القوات البرية على الصمود.

إلى المطار

وأبلغ الرئيس المخلوع أيضًا مدير مكتبه الرئاسي أنه عندما انتهى من عمله يوم السبت، كان سيعود إلى منزله ولكنه توجه بدلاً من ذلك إلى المطار، وفقًا لمساعد في دائرته الداخلية.

وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة الإصلاح العربي الإقليمية للأبحاث: "لم يقم الأسد حتى بالوقوف الأخير. لم يحشد قواته حتى. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم".

وبينما لم يصدر أي تصريح من الأسد في موسكو، حيث مُنح اللجوء السياسي، فإن المقابلات التي أجريت مع العديد من الأشخاص المطلعين على أيامه الأخيرة وساعاته في السلطة ترسم صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاماً قبل أن يعتمد على الخداع والتخفي للتخطيط لخروجه من سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

لا إبلاغ لأحد

ولم يخبر الأسد شقيقه الأصغر، ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة النخبوية في الجيش، بخطة خروجه، وفقاً لثلاثة مساعدين. ويقال إن ماهر طار بعد ذلك بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا.

وبالمثل، تُرِك أبناء عم الأسد من جهة الأم، إيهاب وإياد مخلوف، في دمشق عندما سقطت في أيدي المتمردين، وفقاً لمساعد سوري ومسؤول أمني لبناني.

وقالا إن الزوجين حاولا الفرار بالسيارة إلى لبنان لكنهما تعرضا لكمين في الطريق من قبل المتمردين الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد. وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد نفسه فر من دمشق بالطائرة يوم الأحد، حيث طار تحت الرادار مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال في الطائرة.

نهاية حكم

أنهى الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عامًا ونصف قرن من السلطة المتواصلة لعائلته، وأدى إلى توقف الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا بشكل مفاجئ.

طار إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، ومن هناك إلى موسكو.

كانت عائلة الأسد المباشرة، زوجته أسماء وأطفالهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، وفقًا لثلاثة مساعدين مقربين سابقين ومسؤول إقليمي كبير.

وفي الأخير، تشير مقاطع فيديو لمنزل الأسد، التقطها المتمردون والمواطنون الذين احتشدوا في المجمع الرئاسي بعد رحلته ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه خرج على عجل، حيث تظهر طعامًا مطبوخًا ترك على الموقد والعديد من المتعلقات الشخصية التي تركها خلفه، مثل ألبومات الصور العائلية.