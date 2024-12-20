إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على خمسة مسؤولين جورجيين مسؤولين عن حملة قمع وحشية ضد وسائل الإعلام والمحتجين.

وتأتي العقوبات التي فرضت في إطار عمل منسق مع الولايات المتحدة في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي لتعليق الدعم لبرامج الحكومة الجورجية وتقييد التعاون الدفاعي.

وبدأت السلطات الجورجية حملة قمع منهجية ضد المظاهرات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وشخصيات المعارضة في أعقاب المعارضة العامة لقرار الحلم الجورجي بإيقاف تحرك البلاد نحو مستقبل أوروبي.

يقوض القرار عنصرًا أساسيًا من دستور جورجيا ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحدث خطوة يتخذها الحلم الجورجي مما يجعل جورجيا أكثر عرضة للكرملين.

يواجه الأفراد الذين تم تحديدهم اليوم، ومن بينهم الوزير الجورجي ونائب وزير الداخلية وثلاثة من كبار رؤساء الشرطة، حظر السفر وتجميد الأصول في المملكة المتحدة، مما يستبعدهم من المملكة المتحدة واقتصادها.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار المملكة المتحدة الأسبوع الماضي بتعليق جميع برامج الدعم البريطانية للحكومة الجورجية على الفور وتقييد المشاركة مع الحلم الجورجي.

الأمن القومي

تعمل هذه التدابير على حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة، وهو أحد الأسس القوية التي تستند إليها مهام الحكومة، من خلال العمل مع الشركاء الدوليين لمنع الضرر؛ وردع وتعطيل التهديدات؛ والاستجابة بفعالية للحوادث.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: إن العنف المروع الذي تعرض له المحتجون وزعماء المعارضة والصحفيون هو هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية.

وأضاف: يظهر تحركنا اليوم أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين.

المعاقبون

وفي الآتي أسماء الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات اليوم هم:

فاختانغ غوميلوري - وزير الداخلية

ألكسندر داراخفيليدزه - نائب وزير الداخلية

سولخان تامازاشفيلي - مدير إدارة شرطة تبليسي

زفياد خارازيشفيلي - رئيس إدارة المهام الخاصة

ميليري لاغازوري - نائب رئيس إدارة المهام الخاصة

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين السلميين، مع ورود تقارير عن استهداف الأفراد وضربهم، وهو ما أكده المدافع العام (أمين المظالم) في جورجيا.

أدان خبراء الأمم المتحدة نمط القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في جورجيا. ووصفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعد جورجيا دولة مشاركة فيها، هذا القمع بأنه انتهاك خطير لحق حرية التجمع.

وفي شهر يونيو/حزيران، أوقفت المملكة المتحدة حوارها الاستراتيجي السنوي الرائد، "حوار واردروب"، مع جورجيا ردًا على زيادة الخطاب المناهض للغرب واعتماد قوانين مستوحاة من الكرملين والتي تقيد حريات وسائل الإعلام وتحد من المساواة للشعب الجورجي.