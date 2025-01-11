إيلاف من دمشق: أفاد مصدر بجهاز الاستخبارات العامة في سوريا، السبت، بـ"إحباط محاولة تنظيم داعش القيام بتفجير مقام السيدة زينب في محيط دمشق".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله: "جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق".

وأضاف: "أسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري".

وتابع: "نؤكد أنا جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه".