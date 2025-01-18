إيلاف من دمشق: بعد حظر دخول الإيرانيين والإسرائيليين إلى سوريا، حسب ما أبلغت شركات طيران، أتى دور البضائع على ما يبدو.

البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية

فقد أصدرت هيئة المعابر السورية، أمس الجمعة تعميماً نشر على حسابها في تيليغرام يقضي بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية.

وأضافت أنه وتنفيذاً للكتاب الوزاري رقم (134) الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 17/01/2025، يُحظر دخول البضائع المنشأة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى الأراضي السورية، مع مصادرتها.

كما أشارت إلى أن هذا القرار يُعمم على كافة إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

جاء هذا بعدما أُبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد، حسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر في مطار دمشق.

بضائع تركية نخب ثالث

وكانت بضائع تركية غزت منذ الثامن من ديسمبر الماضي الأسواق في سوريا، بينها مواد غذائية وملابس وكهربائيات وغيرها.

فيما لاقت تلك البضائع إقبالا واسعاً بداية الأمر قبل أن تعرف بأنها نخب ثالث.

كما أكدت مصادر أن تلك البضائع باتت اليوم غير مرغوبة في السوق السورية، خصوصا وأن محلات تجارية بدأت بعرض سلع أجنبية.

العلاقة مع إيران وتركيا وإسرائيل

يشار إلى أن قائد العملية الانتقالية في سوريا كان أكد الشهر الماضي، في مقابلة مع شبكة "العربية" أن سوريا ستحافظ على علاقات جيدة مع الجميع. وأوضح حينها على أن روسيا لن تخرج من سوريا بأسلوب يهواه البعض، في إشارة منه إلى أنه سيعمل للحفاظ على العلاقة مع الروس.

وبالنسبة لإيران التي كانت داعما رئيسيا لحكومة الأسد، فلا تزال العلاقات بينها ودمشق شبه مجمّدة منذ سقوط النظام السابق، إذ شدد الشرع مرارا على أن الشعب السوري مجروح من الإيرانيين.

أما إسرائيل، فهي تقنيا في حالة حرب ولا علاقات دبلوماسية بينهما، كما أن دخول إسرائيليين البلاد غير ممكن منذ زمن بعيد



