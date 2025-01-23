إيلاف من بيروت: أكد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري أن الوزارة أرسلت عينات من شرائح الموبايل إلى شركة متخصصة للتحقق، بعد انتشار تقارير حول اختراق خصوصية البيانات.

وأوضح المصري أنه "بعد انتشار تقارير إعلامية حول تعرض خصوصية بيانات المواطنين للخطر عبر شرائح الموبايل، أرسلت الوزارة عينات من الشرائح إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية".

وأكد الوزير في تصريح لوكالة "سانا"، أن "الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي خطر يهدد بيانات المواطنين".

وكانت شركتا "Syriatel سيريتل" و "MTN" قد أصدرتا بيانات توضيحية بخصوص مصدر شرائح الـ "SIM" الخاصة بهما، بعد تحقيق نشره "تلفزيون سوريا" تحدث عن "إمكانية تجسس إيران على هواتف المشتركين".

ولم يتضح من التحقيقات والتقارير مدى تورط النظام السابق في عهد بشار الأسد في مثل هذه الاختراقات التي تنال من خصوصية ملايين السوريين.