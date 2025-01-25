إيلاف من القاهرة: تم إطلاق سراح 114 أسيراً فلسطينياً من سجن عوفر الإسرائيلي ونقلهم إلى رام الله، و16 إلى غزة، و70 تم إبعادهم إلى مصر، وفي إطار صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها، وبشكل عام أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير، السبت، أكثر من نصفهم كانوا يقضون عقوبة السجن مدى الحياة بسبب هجمات أسفرت عن مقتل العشرات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السجناء السبعين سيبقون في القاهرة لمدة أسبوع تقريبا، ثم سيتم نقلهم إلى أماكن أخرى.

ومن بين المفرج عنهم محمد الطوس (67 عاما)، وهو أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال ، حيث أمضى 39 عاما في سجون الاحتلال بسبب تنفيذه عملية إرهابية عام 1985.

كما تم الإفراج عن رائد السعدي (57 عاما) يوم السبت ضمن صفقة تبادل الأسرى. وكان السعدي قد سجن عام 1989 بتهمة تنفيذ هجمات خلال الانتفاضة الأولى، أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين ومدنيين إسرائيليين. ووفقا لوسائل إعلام عربية، كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في عام 2014 ضمن صفقة تبادل أسرى.

ومن بين المعتقلين السبعين الذين تم إبعادهم، الشقيقان أبو حميد من رام الله، محمد وشريف، المحكوم عليهما بالسجن المؤبد. وتوفي شقيقهما الأكبر ناصر في السجن بسبب إصابته بالسرطان أواخر عام 2022 ، ويحتجز جثمانه في إسرائيل، بحسب تقارير عربية. وكان زعيمًا لكتائب شهداء الأقصى، وهي جماعة مسلحة تابعة لحركة فتح.

وكان أحد السجناء المفرج عنهم أحد الهاربين الستة من سجن جلبوع في عام 2021، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

قائمة بأسماء السجناء الذين تم الإفراج عنهم اليوم السبت:

إبراهيم خليل أحمد صلاح

محمود عيسى / محمود أحمد أسعد

عبد اللطيف محمد لطفي أحمد حمادة

أحمد مصطفى أحمد الشيباني

محمد عودة إسحاق شهداء عودة

نصر محمد يوسف ناجي

شريف محمد يوسف ناجي

وائل نعيم أحمد الجاغوب

وسام سعيد موسى العباسي

صالح صبحي داود دار موسى

محمد نصر الدين صالح الملاح

سليم محمد سليم الحاج

ثابت عزمي سليمان مرداوي

محمد نبيل أمير محمد عرقان

عماد رشيد عبد الرحمن كامل

ربيع رفيق شريف أبو الرب

جاد إبراهيم موسى معلا

ابراهيم محمد احمد حلبية

محمود صادقي سليمان رضوان

سعيد عبد الله سعيد البنا

رمضان عيد رمضان مشاهرة

خليل مسلم محمد برقة

اياد ياسر محمود مسالمة

ثائر خالد عمر عويضات

ليلى أيوب محمد أبو عرجلية

ياسر محمد عبيد ربايعة

جهاد يوسف اسماعيل النجار

جاسر عفيف محمد رداد

سمير عبد الفتاح رضا الطوباسي

باسل عاطف محمد مخلوف

زيد إبراهيم أحمد بسيسى

ياسر محمود أبو بكر

محمود علي عبد الردايدة

نافذ نايف سليم الحاج حسين

ناجي ابراهيم حسن بشارات

أسعد يوسف حامد زعرب

رائف رامز حلمي الفرا

محمد قاسم أحمد عرادة

محمد محمد يوسف ناجي

منيف محمد محمود جنادية

شادي عبد السميح سليمان زيد

وائل محمود محمد علي قاسم

فهمي عيد رمضان مشاهرة

خالد صابر محمد أبو عمشة

صلاح الدين محمد إبراهيم أبو جلبوش

محمود حمد محمود الشرايطه

إياد زياد عبد الفتاح الشرفة

إبراهيم عيسى خليل إبراهيم

إياد محمود عبد الرحيم نصار

علي حسن عبد الله الرجبي

محمد شاكر علان معلا

أحمد مصطفى ياسين فني

فهد عبد الله محمد الصوالحي

محمود عطية حسن كليبي

نور محمد شكري جابر

اياد ابراهيم حسن جرادات

يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني

سامر عبد السميح أحمد الأطرش

محمد نعيم سلمان القواسمه

محمد حسين فايز جرادات

أحمد ذيب عبد الرحمن الدهيدي

عبد الرحمن غسان محمود وشاح

يوسف عبد اللطيف خضر المهداوي

خالد ذيب حسن أبو حمد

عمار عاهد بديع الشوبكي

إبراهيم يوسف إبراهيم عطية

يوسف عطا ذياب أحمد الحاج محمد حمدان

حسام عدنان توفيق عابد

سعيد عبد السميح سليمان زيد (الكيلاني)

فايز عبد المجيد جابر حامد

نصر محمد يوسف داود

محمد حسين عودة البرغوثي

محمد سمير أحمد رجبي

محمد عمر عبد الله أحمد زيد

محمد سامي عبد الحميد العزة

أحمد صالح أحمد موسى

سعيد نصر محمود عرعر

معتصم محمد سالم سالم

عطا سعيد يعقوب أبو رموز

حمزة سلامة سليمان ابو صواوين

أحمد بديع مصطفى حسين

نعمان علي أحمد ريحان

محمد زهير سليم أبو دراز

محمود كامل محمد عطاونة

محمد عبد الخالق أحمد أبو سعدة

معتز صبحي حسن زعرور

اياد حسني السيد الجزار

صلاح رياض محمد ماجادابا

رياض عبد القادر راضي عرفات

ابراهيم سليم موسى ابو سنينة

تامر راجح عيسى رجبي

محمد جميل حسن كفاية

شادي سمير عبد الوهاب حلاوة

محمد محمود طباب

منصور وجيه فارس بشارة

بكر محمد سليمان خريش

نصر فيصل محمد بدوي

محمد اسماعيل حسن الحروب

أحمد إبراهيم محمد أبو حمدة

محمد يونس علي أبو حنكي

محمود سامر توفيق جبارين

الزيد موسى دريا

عبد الله محمد أحمد هدية

ثائر جمال محمد طعمرة

محمد مراد ياسر فرحات

حسام محمد جمعة خليل زعنين

عمر اسماعيل عمر وادي

بهاء داود إبراهيم عويسات

سعيد أسامة عيسى هرماس

مهدي اياد طالب عكاش

موسى فواز موسى قبيطة

محمد زويد حمدي الآغا

عبد الرحمن طه عبد الرحمن بعلوشة

أيمن محمد علي فواجراه

محمد أحمد عبد الحميد الطوس

رائد محمد شريف السعدي\

علي سليمان سعيد السعدي

حمزة محمد حسن متروك

صادقي سامر صادقي جبر

رامي ابراهيم نعيم نجار

يونس علي عبد المنعم الجباري

محمد عيسى محمود البربري

أنس قاسم فلاح الأقرع

زيد زياد جميل أمير

عبد العزيز حمد محمود مرعي

أحمد محمد عبدالله حدرج

جواد زياد عبد المعطي شلختي

عرفة عبد الرحمن رشيد ابو سرور

تامر يونس أحمد وردة

مقداد محمد ابراهيم الحيه

محمد موسى محمد بدر

ياسر ياسين موسى الطروح

سهيب جبار أحمد الفقيه

أشرف جمال عبد القادر عمار

محمد فهيم محمود شلالدة

حمام جمال بدوي

مسالمة أكرم فيصل محمد بدوي

أكرم فيصل محمد بدوي

علاء رائد صالح زغير

بلال أحمد أديب أبو زيد

محمود سعيد محمد أبو أصباح

مدحت فوزي موسى أبو سنيمة

طارق عبد الفتاح خالد يحيى

تامر شوكت أحمد خضير

رائد محمد ابراهيم بدوان

طاهر خميس أحمد مطر

ابراهيم جمال محمود حمد

عبد العزيز يحيى حامد مساعد

عمر محمد شوكت محاجنة

علي عبد الناصر أحمد محاميد

وائل حسن فهد أبو ريدة

أشرف منير حامد الزغير

يونس علي محمد مسعد

أحمد خالد داود حامد

عمر صالح محمد فائق الشريف

نسيم راشد عبد الودود الزعتري

عبد الله عدنان يحيى الشرباتي

مراد وليد خالد البرغوثي

مؤيد شكري عبد الحميد حمد

هاشم نصر أحمد الصوص

عمار صادقي سليمان أبو غلوس

سجاد أحمد صادقي أبو غلوس

جعفر فوزي قاسم أبو حناني

بهجت محمود جميل شقيرات

عبد المعز ذيب ابراهيم الجباع

لؤي شعير شكيب

