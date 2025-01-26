إيلاف من نيويورك: اعترف بيل غيتس أن انفصاله عن ميليندا غيتس بعد 27 عامًا من الزواج سيظل دائمًا الشيء الذي يندم عليه أكثر من أي شيء آخر في حياته، واعترف في مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية نشرت السبت:"أنا أكثر مرحا الآن، ولكن انهيار زواجي هو الخطأ الذي أندم عليه أكثر من أي شيء آخر".

ورغم أنه قد يكون لديه إخفاقات أخرى، قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 69 عاماً، إلا أن الطلاق "على رأس القائمة".

"هناك اخفاقات أخرى في الحياة، لكن لا يوجد ما هو أصعب من الطلاق، لقد كان الأمر بائسًا بالنسبة لي ولميليندا لمدة عامين على الأقل، ما زلت أرى ميليندا، ولدينا 3 أبناء وحفيدان، لذا هناك مناسبات عائلية. الأطفال بخير، ولديهم قيم جيدة"، قال بيل.

زواج في 1994

تزوج بيل وميليندا في عام 1994 وأنجبا الأطفال جينيفر، 28 عامًا، وروري، 25 عامًا، وفيبي، 22 عامًا. وأكد الزوجان انفصالهما في آيار (مايو) 2021، على الرغم من أنهما انفصلا لمدة عام قبل الإعلان.

قالت ميليندا، البالغة من العمر 60 عامًا، إن الانفصال أثناء جائحة كوفيد-19 ساعدها على توضيح حالة زواجهما.

وقالت في مقابلة أجريت في حزيران (يونيو) 2024: "لقد منحنا الخصوصية للقيام بما يجب القيام به على انفراد".

ورغم ذلك، فقد اعترفت أنه على الرغم من أن انفصالهما كان "الاختيار الأكثر صحة"، إلا أنه كان "أدنى لحظة" في حياتها.

بيل غيتس مع زوجته (طليقته) ميليندا غيتس

خلال مقابلة أجريت معه عام 2022 مع سافانا جوثري، اعترف بيل بأنه "تسبب في الألم" عندما واجهته بشأن تقرير يفيد بأنه كان على علاقة غرامية مع موظفة في مايكروسوفت .

"لقد ارتكبت أخطاء بالتأكيد، وأنا أتحمل المسؤولية"، أجاب، مضيفًا: "لا أعتقد أن الخوض في التفاصيل في هذه المرحلة أمر بناء، ولكن نعم، لقد تسببت في الألم، وأشعر بالسوء حيال ذلك".

وفي الوقت نفسه، قالت ميليندا إن هناك عاملًا آخر أدى إلى نهاية الزواج وهو علاقة بيل مع جيفري إبستاين المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

كان تجسيدًا للشر

"لم يعجبني أنه عقد اجتماعات مع جيفري إبستين، لا. لقد أوضحت له ذلك"، قالت لـ جايل كينج في عام 2022. "كان بغيضًا. كان تجسيدًا للشر".

ووصف بيل علاقته العملية مع إبستين، الذي توفي منتحرا في السجن في آب (أغسطس) 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس، بأنها "خطأ".

كشفت ميليندا عن علاقتها بصديقها فيليب فون

وقد شوهدت وهي ممسكة بيد رجل الأعمال فيليب فون أثناء خروجهما لتناول العشاء في مطعم Le Bernardin في مدينة نيويورك، وفي هذه الأثناء، كان بيل على علاقة بأرملة الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل مارك هورد، باولا هورد ، منذ عام 2023.