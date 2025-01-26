إيلاف من القاهرة: دانت حركة "الجهاد الإسلامي" مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، فيما توعّد قيادي كبير في حركة حماس بـ"إفشال" خطة دونالد ترامب.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان عبر حسابها على منصة تليغرام: "ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضافت: "إنها تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس، إن "شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع"، في إشارة إلى مقترح ترامب.

خطة لـ"تطهير" غزة

وطرح الرئيس الأميركي، الأحد، خطة لـ"تطهير" غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وصرح ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا غزة بأنها "مكان مدمر"، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".

وقال إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

وكانت واشنطن قالت العام الماضي إنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين.

