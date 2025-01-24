إيلاف من لندن: كشف النقاب عن خطة حماس لمستقبل غزة، ويأتي الكشف عبر وثيقة مكونة من 200 صفحة، في الوقت الذي يستعد فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين للعودة إلى شمال غزة، على الرغم من وجود بنية تحتية محدودة لدعمهم.

ونشرت حكومة غزة التي تديرها حماس أول خطة رسمية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، في أحدث إشارة إلى أن المجموعة تنوي أن تكون لاعباً رئيسياً في إعادة بناء المنطقة.

وتقول قناة (سكاي نيوز) البريطانية التي نشرت نص الوثيقة إمه في الأيام الأخيرة، عادت حماس إلى الظهور كسلطة حاكمة رئيسية في المنطقة، ونشرت قوات الأمن في جميع أنحاء قطاع غزة، على الرغم من تكبدها خسائر عسكرية فادحة خلال حربها التي استمرت 15 شهرًا مع إسرائيل.

الوثيقة المكونة من 200 صفحة، والتي تحمل عنوان "غزة فينيكس Gaza Phoenix" (نسبة الى طائر الفينيق الأسطوري الذي ينهض من الرماد) والتي شاركها مع (سكاي نيوز) مسؤول في الحكومة المحلية التي تقودها حماس في مدينة غزة، هي أول خطة شاملة لإعادة الإعمار يتم نشرها منذ بدء الحرب.

أولويات الخطة

تحدد خطة (غزة فينيكس) أولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة، بدءًا من الصفر تقريبًا.

وتشمل الأولويات الفورية إضفاء الطابع الرسمي على مخيمات النازحين، وإصلاح المستشفيات، وإزالة الأنقاض، واستعادة القانون والنظام.

وهناك أيضا مقترحات أكثر طموحا على المدى الطويل، بما في ذلك اقتصاد يركز على السياحة، وحزام أخضر وحتى جزر اصطناعية على غرار دبي.

ويقترح أحد الأقسام، حول "المرونة في زمن الحرب"، بناء "موصل تحت الأرض" بين جميع مدن غزة - وهو الاقتراح الذي من المرجح أن يثير غضب إسرائيل، التي سعت إلى تدمير شبكة أنفاق حماس تحت الأرض.

مجموعات مساعدة

وقال شخص مطلع على جهود إعادة الإعمار لشبكة سكاي نيوز إن المانحين الدوليين من غير المرجح أن يمولوا بشكل مباشر أنشطة الحكومات البلدية التي تقودها حماس في غزة.

ولكن يمكن تنفيذ المشروع من قبل مجموعات المساعدة، التي كانت تنسق تاريخيا مع الإدارات المحلية في غزة.

ويرى المانحون الأجانب، مثل دول الخليج، إعادة الإعمار كفرصة للتأثير في غزة بعد الحرب. ومع ذلك، سيكون لديهم تحفظات بشأن وضع مليارات الدولارات في إعادة إعمار غزة دون خطة شاملة متفق عليها دوليا للاستقرار، فضلا عن ضمانات لبعض الحكم الذاتي الفلسطيني.

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، سيُسمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال غزة بالعودة اعتباراً من صباح الأحد.

وهذا يجعل إعادة إعمار الشمال أمراً ملحاً بشكل خاص، وخاصة في ضوء المستوى الأعلى من الدمار هناك.

"إذا عادوا، فلن يجدوا مكاناً للعيش فيه"

لم يرى الدكتور محمد صالحة، مدير آخر مستشفى متبقي في شمال غزة، زوجته وأطفاله منذ بدء الحرب. لقد كان يعيش في مستشفى العودة، محاولاً إبقاءه قيد التشغيل رغم كل الصعوبات.

تقيم أسرته في خيمة في الجنوب. ويقول إنه كلما هطل المطر، تمتلئ خيمتهم بالمياه.

ويقول: "أريد أن أحضرهم إلى هنا، لكنني لا أعرف أين أضعهم. على الأقل لديهم خيمة. هنا، لا يوجد مكان لوضع خيمة".

وتقدر حكومة غزة أن 14 من كل 15 منزلاً تضررت، مما ترك المنطقة مليئة بما يقدر بنحو 42 مليون طن من الحطام.

ويتابع: "إذا جاءوا، فلن يجدوا مكاناً للعيش فيه"، يقول ماهر سالم، 59 عاماً، رئيس التخطيط في حكومة مدينة غزة التي تقودها حماس والمؤلف المشارك لكتاب "عنقاء غزة".

ويقول السيد سالم إن فريقه يحاول الحصول على خيام وكرافانات لتكون بمثابة ملاجئ مؤقتة، ويجهزون حوالي 20 موقعاً في مدينة غزة وحولها.

مخيم جديد

تم رصد مخيم خيام جديد واحد على الأقل في مدينة غزة يوم الخميس.

تم اختيار هذه المناطق بسبب قربها من المراكز الطبية ومستويات تلوث المياه الجوفية المنخفضة نسبياً.

أكثر من 95% من قطاع غزة يحتوي على مياه جوفية تحتوي على مستويات من النترات تعتبر غير آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية، وفقاً للخرائط المنشورة في الوثيقة.

وتم اختيار هذه المناطق بسبب قربها من المراكز الطبية ومستويات تلوث المياه الجوفية المنخفضة نسبياً من قبل منظمة الصحة العالمية.

أكثر من 95% من قطاع غزة يحتوي على مياه جوفية تحتوي على مستويات من النترات تعتبر غير آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية، وفقاً للخرائط المنشورة في الوثيقة.

آلات ثقيلة

ويضيف أن المسؤولين يحاولون أيضاً تأمين الإذن باستيراد الآلات الثقيلة والمولدات والألواح الشمسية لجهود إعادة الإعمار.

"كل شيء يتعلق بتوافر المواد. إذا لم تكن لديك المواد، فلن تتمكن من القيام بالأمر".

تقول شاينا لو، المتحدثة باسم منظمة Shelter Cluster للمساعدات، إن القيود تؤثر على العناصر الضرورية لبناء الملاجئ الأساسية، بما في ذلك الأخشاب وأعمدة الخيام.

وتقول: "هناك الكثير من عدم اليقين، مما يجعل من الصعب للغاية على القطاع الإنساني التخطيط مقدمًا".

"كل من هو على قيد الحياة، سوف يأتي"

ومن الأمور الملحة بشكل خاص إصلاح مستشفيات شمال غزة. لم يعد في المنطقة الآن سوى مستشفى واحد يعمل، وهو مستشفى العودة، بعد أن دمرت الغارات والهجمات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي مستشفيي كمال عدوان وبيت حانون، وأخرجت المستشفيين الإندونيسي والشيخ حمد من الخدمة.

كما عانى مستشفى العودة من هجمات متكررة على موظفيه ومبانيه. ويقول الدكتور صالحة، مدير المستشفى: "لقد تم تدمير الكثير من المعدات. والمستشفى بأكمله بلا نوافذ، وبلا أبواب، وبلا أسقف كاملة".

وقد قُتل أو اعتُقل العديد من جراحي المستشفى، بما في ذلك الدكتور عدنان البرش، الذي حققت قناة سكاي نيوز في وفاته غير المبررة أثناء احتجازه في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورغم أن المستشفى لا يضم الآن سوى جراح واحد، فإنه يستعد لزيادة كبيرة في أعداد المرضى يوم الأحد، عندما من المتوقع أن يبدأ النازحون الفلسطينيون العودة إلى الشمال.

مئات أو آلاف من الجرحى والجوعى

ويتوقع الدكتور صالحة أيضاً وصول "المئات، وربما الآلاف" من الجرحى أو الجوعى الذين كانوا في شمال غزة ولكنهم غير قادرين على الوصول بأمان إلى المستشفى. ويقول: "كل من هو على قيد الحياة، سوف يأتي".

ومستشفى العودة، وهو مستشفى خاص صغير نسبياً، لم يكن به وحدة للعناية المركزة أو وحدة أكسجين أو أسرة حاضنة. وفي الماضي، كان مستشفى العودة يحيل المرضى في حالات حرجة وحديثي الولادة إلى مستشفى كمال عدوان القريب.

"الآن لا يوجد مستشفى كمال عدوان"، يقول الدكتور صالحة، "لذا فسوف نضطر إلى القيام بذلك".

قيود الاستيراد

لقد قدم اقتراحًا لبناء هذه المرافق المتقدمة، لكن هذا يتوقف على تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد.

يعتقد الدكتور صالحة أن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر قبل أن يعمل أي مستشفى آخر في شمال غزة. لكن الدكتور مروان سلطان، مدير المستشفى الإندونيسي، يعتقد أنه يستطيع تشغيل مستشفاه في غضون شهر. ومع ذلك، فإن هذا أيضًا يعتمد على ما يُسمح له باستيراده.

يقول الدكتور سلطان: "تم تدمير جميع المولدات الأربعة، إلى جانب وحدتي الأكسجين.

هذه ليست متوفرة في غزة، لذا يتعين علينا إحضارها من الخارج، لكن لم يُسمح بذلك حتى الآن".

سوف تمر أشهر قبل أن تتمكن المدارس من إعادة فتح أبوابها

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بالفعل في شمال غزة، فإن وصول العائدين الوشيك يفرض مشاكله الخاصة.

يعيش أحمد أبو رزق مع زوجته وثلاثة أطفال صغار في شقة مستأجرة في شمال مدينة غزة. "يتحدث إلينا من فوق سطح المبنى الذي تناثرت فيه الأنقاض والأضرار الناجمة عن الشظايا.

هذا الأسبوع، يعود مالك المبنى الذي يسكن فيه، ويتم إخلاؤه. لقد فقد الأمل في العثور على شقة أخرى. وبدلاً من ذلك، يحاول ببساطة العثور على قطعة أرض خالية لإقامة خيمة وسط الأنقاض.

تدمير المنازل

لقد دفع تدمير المنازل في غزة، والكميات الهائلة من الحطام المتناثر في شوارعها، العديد من الأسر إلى اللجوء إلى المدارس.

يقول السيد سالم: "لم يذهب الطلاب إلى المدرسة لأكثر من عام، ولم تسنح لهم أي فرصة للذهاب إلى المدرسة لأن جميع المدارس تستخدم كملاجئ".

يشير تحليل الأقمار الاصطناعية الذي أجرته مجموعة المساعدة التعليمية إلى أن 88٪ من المدارس في غزة تضررت، بما في ذلك كل مدرسة في شمال غزة.

ويعتقد السيد أبو رزق، وهو مدرس، أن الأمر سيستغرق ما بين ستة إلى اثني عشر شهرًا قبل أن تتمكن المدارس من إعادة فتح أبوابها.

إن هذا ما يتردد في خطة إعادة إعمار غزة، والتي لا تتوقع استئناف الدراسة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

مدارس الخيام

في الوقت الحالي، فإن السيناريو الأفضل لأطفال غزة هو الالتحاق بواحدة من المدارس الخيامية المتزايدة العدد في المنطقة.

في مايو/أيار من العام الماضي، أنشأ السيد أبو رزق مدرسته الخيامية الخاصة باستخدام المظلة المتبقية من إحدى المساعدات التي تم إسقاطها. ومنذ ذلك الحين، قام بتوسيعها إلى خمس مدارس، حيث قدم التعليم والدعم النفسي لنحو 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و14 عاماً.

وهو متفائل بأنه مع الدعم والإرشاد المناسبين، سوف يتمكن أطفال غزة من التغلب على صدماتهم. ويقول: "معظم طلابنا، عندما نطلب منهم الرسم لأول مرة، يرسمون الدبابات والمنازل المدمرة وكيف عانوا.

ولكن الآن، بعد العديد من الجلسات، يرسمون الحدائق وعباد الشمس وطائرة يستقلونها وأشجار التفاح التي يمكنهم تناولها. إنهم يبدأون في رسم مستقبلهم".



* تم أعداد هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/revealed-the-hamas-backed-plan-for-gazas-future-13295020