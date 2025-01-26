إيلاف من القدس: اقتربت إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية المدنية لدى حماس أربيل يهود، مقابل العفو عن 30 سجيناً فلسطينياً من المحكومين بالمؤبد في السجون الإسرائيلية، وفقاً لمصادر عدة سواء عربية أو عبرية، على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق السبت المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد رفض عودة سكان غزة إلى الشمال قبل إطلاق سراح أربيل يهود، مما يجعل مصير الملايين في القطاع مرهوناً بالرهينة الإسرائيلية.

وحول مصير الاتفاق قالت مصادر عالمية أشارت إلى أن التقارير متضاربة حتى الآن، والصورة ضبابية، فقد اختطفت أربيل يهود من منزلها في كيبوتس نير عوز خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

أربيل يهود، تبلغ 29 عامًا، وهي مدنية إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة وكان من المتوقع إطلاق سراحها يوم الأحد وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، ولكن قد يتم إطلاق سراحها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ذكرت تقارير مختلفة، نقلاً عن مصادر إما من حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أنه سيتم إطلاق سراح يهود يوم السبت أو قبل ذلك.

وذكرت سكاي نيوز أن إطلاق سراح يهود سيتم مقابل 30 سجيناً تحتجزهم إسرائيل وعودة العرب إلى شمال قطاع غزة.

لكن صحيفة إسرائيل اليوم نقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر قوله إنه على عكس التقارير، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح يهود، وأن الاتصالات مع الوسطاء مستمرة.

إطلاق سراح أسيرات مدنيات

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تطلق حماس سراح رهائن مدنيات قبل إطلاق سراح الجنديات، بدلاً من ذلك، أطلقت حماس سراح أربع جنديات من جيش الدفاع الإسرائيلي يوم السبت: كارينا أرييف، 20 عامًا؛ ودانييلا جلبوع، 20 عامًا؛ ونعمة ليفي، 20 عامًا؛ وليري الباغ، 19 عامًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح يهود. وفي يوم الأحد، كان الآلاف من سكان غزة ينتظرون على الطرق الرئيسية المؤدية إلى الشمال.

ليست جندية بل مدنية

ويقال إن يهود محتجزة لدى "الجهاد الإسلامي"، وقد صنفت حركة الجهاد الإسلامي يهود على أنها جندية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وفقًا للتقارير، وهو تصنيف غير صحيح وفقاً لإسرائيل.

يذكر أنه تم إطلاق سراح ثلاث نساء مدنيات - إميلي داماري ورومي جونين ودورون شتاينبريشر - يوم الأحد الماضي مقابل 90 إرهابيًا (30 لكل مدني) بعد وقت قصير من سريان وقف إطلاق النار.