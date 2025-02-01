إيلاف من القدس: منحت حركة حماس رهائن إسرائيل"شهادات إفراج" تفصيلية عن عملية اختطافهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتضمنت هذه الوثائق تفاصيل عن تاريخ اختطافهم وتاريخ إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى ملاحظة تفيد بأنه تم إطلاق سراحهم ضمن "صفقة تبادل أسرى".

وفي إطار إطلاق سراحهم من الأسر، منحت حماس اثنين من الرهائن المفرج عنهم السبت، وهما ياردين بيباس وعوفر كالديرون، "شهادات إفراج"، بحسب صور نشرتها يوم السبت على تيليغرام.

وتضمنت هذه الوثائق تفاصيل عن تاريخ اختطافهم وإطلاق سراحهم ، بالإضافة إلى ملاحظة تفيد بأنه تم إطلاق سراحهم ضمن "صفقة تبادل أسرى".

وقد تم إطلاق سراح بيباس وكالدرون من أسر حماس بعد 484 يوما في غزة، برفقة كيث سيجل . وتم تسليم سيجل في نقطة نقل في ميناء مدينة غزة، على عكس كالدرون وبيباس، اللذين تم إطلاق سراحهما في الساعة 8:30 صباحا في جنوب غزة، في مدينة خان يونس.

وبعد وصولهما إلى نقطة الاستقبال في رعيم، تم نقل كالديرون وبيباس بشكل منفصل إلى المركز الطبي شيبا في تل هشومير، في حين تم نقل سيجل إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وقد تم إطلاق سراح عوفر وياردين أمام بضع عشرات فقط، على النقيض من عمليات إطلاق سراح الرهائن سابقاً، والتي تمت أمام حشد كبير يحيط بالرهائن، وهو الحادث الذي أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقد عمل المسؤولون الإسرائيليون مع الوسطاء في محاولة لمنع تكرار مثل هذه المشاهد.

ونشرت قوات الدفاع الإسرائيلية صورا لياردين بيباس على متن مروحية في طريقه إلى المستشفى. وفي رسالة مكتوبة بخط اليد، أعرب عن امتنانه، وكتب: "أود أن أشكر شعب إسرائيل بأكمله على دعمه ومساعدته". وأضاف: "سمعت من عائلتي كيف قاتلتم من أجلي، وأريد أن أقول لكم شكرًا جزيلاً. أنا أقدر ذلك حقًا".