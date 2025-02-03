إيلاف من القاهرة: أقر عامل بنشر مقاطع فيديو ادعى فيها انتشار حالات خطف الأطفال بعد تخديرهم وسرقة أعضائهم بقصد الإتجار في محافظة القاهرة المصرية، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بنشر المقاطع 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقامت جهات التحقيق بمواجهة المتهم بالمقاطع، وأقر بنشرها، واعترف أن الغرض كان اجتذاب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من وراء المشاهدات.

وكشفت التحقيقات أنه لم ترد أي بلاغات تفيد بخطف أطفال أو سرقة أعضائهم من واقع دفاتر تحرير المحاضر في أقسام الشرطة، ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة نشر الأخبار الكاذبة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عن انتشار حالات خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة القاهرة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ودلت التحريات على عدم وجود أية بلاغات في هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل مقيم بمحافظة أسيوط (جنوب مصر).

