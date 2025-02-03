إيلاف من لندن: حُكم على جندي بريطاني سابق هرب من سجن واندسوورث أثناء انتظار المحاكمة بتهمة التجسس لصالح إيران بالسجن لمدة 14 عامًا وثلاثة أشهر.

وكان دانيال خليفة، 23 عامًا، أثار مطاردة على مستوى المملكة المتحدة بعد أن تشبث بالجانب السفلي من شاحنة توصيل طعام للهروب من سجن الفئة ب في 6 سبتمبر من العام الماضي.

وتمكن من الفرار من الاعتقال لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم رصده وهو يركب دراجة جبلية مسروقة على طول ممر قناة في نورثولت، غرب لندن - على بعد حوالي 14 ميلاً.

وتم احتجاز خليفة، الذي كان عريفًا في الإشارات الملكية، قيد الحبس الاحتياطي بتهمة استخدام دوره في الجيش لتمرير معلومات سرية إلى جواسيس إيرانيين.

اعتقال

وقد ألقي القبض عليه بعد أن أبلغ أجهزة الأمن البريطانية أنه يريد أن يكون "عميلاً مزدوجاً" وزعم أنه كان يزرع هذه العلاقة على مدى أكثر من عامين في المصلحة الوطنية.

ولكن محكمة (وولويتش كراون) الجنائية وجدته مذنباً بتهمة بموجب قانون الأسرار الرسمية وأخرى بموجب قانون الإرهاب في نهاية العام الماضي، بعد أن اعترف بالفرار من الحجز القانوني في منتصف محاكمته.

وفي الحكم على خليفة، قالت له القاضية شيما غروب: "عندما التحقت بالجيش كشاب، كان لديك مقومات الجندي المثالي. ولكن من خلال انتهاكك المتكرر لقسم الخدمة، أظهرت أنك، بدلاً من ذلك، أحمق خطير".

وأضافت: "لقد شرعت في مسار السلوك الذي وصفته بسبب رغبة أنانية في التباهي، وتحقيق ما قيل لك بوسائل غير منظمة أنه سيكون من الصعب عليك تحقيقه بالترويج التقليدي.

وقالا القاضية: إن حقيقة أنك بدأت في هذه الخطة الخطيرة والخيالية تثبت عدم نضجك وافتقارك إلى الحكمة، وأنك اعتقدت أنه من المناسب أن تدس نفسك - جنديًا صغيرًا غير مرخص وغير مؤهل وغير مطلع - في الاتصال بدولة معادية ربما تكون أوضح مؤشر على درجة الحماقة في فشلك في فهم الخطر الذي شكلته على المستوى الأكثر وضوحًا".

وقالت إنه كان ليشكل خطر ابتزاز طوال حياته المهنية لو لم يتم القبض عليه.

عميل مزدوج

وقالت القاضية إن خليفة اتصل بجهازي الاستخبارات البريطانيين MI5 وMI6 في محاولاته ليصبح عميلاً مزدوجًا ولكن تم تجاهله. وأضافت: "إن الضرر الأكبر في جريمتك هو أنك، بعد فشلك في الحصول على أي رد من أجهزة الاستخبارات البريطانية، واصلت خيانة بلدك وتعريض الآخرين لاحتمال الأذى".

ولم يكن هناك أي رد فعل من خليفة، الذي نظر إلى القاضية من أعلى. قرأ الحكم الصادر بحقه.

واستمعت المحكمة إلى أن خليفة، وهو من منطقة كينغستون، في جنوب غرب لندن، انضم إلى الجيش في سن السادسة عشرة، قبل الاتصال برجل إيراني وسيط عبر موقع فيسبوك.

شهادة خليفة

وفي معرض الإدلاء بشهادته، قال إنه أراد إثبات نفسه بعد أن أخبره ضابط كبير أنه لن يتمكن من العمل في الاستخبارات لأن والدته ولدت في إيران.

وترك خليفة مواد في أماكن عامة مقابل نقود في تكتيك تجسس قديم الطراز يُعرف باسم "البريد الميت" أو "صندوق الرسائل الميتة".

وأخبر مستخدميه بأنه سيبقى في الجيش لمدة تزيد عن 25 عامًا من أجلهم وسافر مرتين من ثكناته في ستافوردشاير إلى السفارة الإيرانية في ساوث كنسينغتون في لندن.

رحلة اسطنبول

واستمعت المحكمة إلى أنه سافر جواً إلى إسطنبول، حيث أقام في فندق هيلتون بين 4 و10 أغسطس 2020، و"سلّم طردًا" لعملاء إيرانيين.

واستمر الاتصال أثناء فترة إرساله إلى فورت هود بولاية تكساس، حيث تلقى تدريباً في نظام فالكون للاتصالات العسكرية، وحتى بعد اعتقاله وإطلاق سراحه بكفالة.

وأبلغ خليفة هيئة المحلفين أنه كان "وطنياً" إنجليزياً و"ليس إرهابياً أو خائناً"، مدعياً ​​أنه "اعتقد أنه قد يكون جيمس بوند" لكنه لم ينقل سوى معلومات مزيفة أو عديمة الفائدة.

الادعاء والمحامي

لكن ممثلي الادعاء قالوا إنه "عرض أفراداً عسكريين لأذى جسيم" عندما شارك معلومات حساسة بما في ذلك قائمة مكتوبة بخط اليد لجنود في الخدمة، بما في ذلك بعضهم في الخدمات الخاصة SAS وSBS.

وقال محامي خليفة للمحكمة أثناء النطق بالحكم إن أنشطة التجسس التي قام بها لن تُسجل في "سجلات التاريخ".

وذكّر غُل نواز حسين، قاضية المحكمة بأن أفعاله كانت أقرب إلى "سكوبي دو منها إلى جيمس بوند"، مضيفاً: "من الواضح أن ما اختاره دانييل خليفة لم يكن نابعاً من الحقد، ولم يكن نابعاً من الجشع أو الحماسة الدينية أو القناعة الإيديولوجية.

وقال السيد حسين للمحكمة إن بعض الوثائق التي زورها خليفة لتسليمها للإيرانيين كانت "مزيفة إلى حد السخافة". وأضاف: "لم تكن نواياه شريرة ولا ساخرة".