أصبح رحيم الحسيني، الإمام الوراثي الخمسين للطائفة الإسماعيلية النزارية، خلفاً لوالده الأمير كريم الحسيني بعد يوم من وفاة الأخير في 4 شباط/فبراير 2025 في العاصمة البرتغالية لشبونة، عن عمر 88 عاماً.

وبذلك أصبح الأمير رحيم الـ "آغا خان الخامس" للطائفة.

وبحسب الموقع الرسمي للطائفة، جرى هذا التعيين وفقاً للتقاليد والممارسات التاريخية للطائفة الإسماعيلية ومبدأ "نقل الإمامة" من إمام إلى آخر، وذلك بحضور كبار قادة الجماعة وأفراد العائلة بعد قراءة وصية الإمام الراحل، خلال مراسم أقيمت في لشبونة.

تُعد الطائفة الإسماعيلية إحدى الطوائف الرئيسية في المذهب الشيعي، وتعود جذورها إلى القرن الثامن الميلادي. فماذا نعرف عنها وعن قائدها الروحي الجديد؟

جذور الإسماعيليّة

Getty Images المركز الإسماعيلي في لشبونة، البرتغال

يُقدر محمد مقداد، الباحث الأكاديمي في التراث الثقافي الديني في الشرق الأوسط، أن عدد أتباع الطائفة الإسماعيلية يتراوح بين 12 و15 مليون نسمة، تتوزع في أكثر من 35 دولة.

ويقول مقداد في مقابلة مع بودكاست "يستحق الانتباه" لبي بي سي عربي: "الأمير شاه كريم الحسيني هو الحفيد 49 للإمام علي وزوجته فاطمة الزهراء، هو القائد الروحي والديني، وتمتد هذه السلالة منذ بداية الإسلام حتى اليوم".

وبرأيه أن الأمير كريم كان "أحد القيادات الإسلاميّة التي قدّمت تفسيرا حضاريا ومعاصرا للإسلام، وحاول أن يعكس وجهة نظر مختلفة عن الدول الإسلاميّة وعن التفكير الإسلامي".

درس التاريح الإسلامي في جامعة هارفرد الأمريكيّة واهتم بالتراث الإسلامي وتاريخ العمارة الإسلاميّة.

يتحدث محمد مقداد عن بداية هذه الطائفة الإسلاميّة، فيذكر حادثة تاريخية بعد وفاة الإمام جعفر الصادق عام 765 ميلادي.

يقول إن الإسماعيليين يعتقدون أن جعفر الصادق وصّى قبل وفاته بإمامة ابنه إسماعيل، بينما تقول روايات تاريخية أخرى إن إسماعيل توفي في حياة والده.

ويشير الباحث إلى أن هذا الخلاف أدى إلى انقسام بين الشيعة، حيث تبنّى أتباع الطائفة الإثني عشرية فكرة انتقال الإمامة إلى ابن جعفر الصادق الآخر موسى الكاظم، في حين يرى الإسماعيليون أن الإمامة انتقلت إلى إسماعيل ومن بعده لمحمد بن إسماعيل، الذي دُفن في تدمر بسوريا.

ويضيف مقداد: "عام 1094، مع وفاة الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر بالله، حصل انقسام كبير جدا داخل الدولة الفاطمية بين أحمد المستعلي، الذي أسس الطائفة المستعلية (المعروفة اليوم بالبهرة)، وأخيه نزار، الذي أسس الدولة الإسماعيليّة النزارية في المنطقة بين سوريا وإيران".

ويوضّح أن الطائفة الدرزية نشأت أيضا إثر انقسام آخر ضمن الإسماعيليّة.

تنتشر الطائفة الإسماعيلية اليوم في كثير من الدول، منها الهند وإيران وسوريا وطاجيكستان ودول شرق أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشماليّة والإمارات وفقا للباحث السوري.

وتعتبر سوريا مركزاً رئيسياً لتجمع أبناء الطائفة الإسماعيلية النزارية في الشرق الأوسط، خاصة في مدينة السلميّة، شرق حماة، إضافة إلى مناطق مثل مصياف والقدموس ونهر الخوابي في طرطوس، وانتقل عدد منهم للعيش في مدن كبرى مثل دمشق وحلب.

الأمير رحيم آغا خان: العائلة والعمل

Getty Images صورة نُشرت في 9 شباط/فبراير 1972 تظهر كريم آغا خان الرابع وزوجته سارة كروكر بول، المعروفة باسم بيغوم سليمة آغا خان، وهما يحملان طفلهما رحيم آغا خان، المولود في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1971 في جنيف.

كان كل من الأمير رحيم ووالده الراحل، يتعرضان من قبل البعض، لانتقادات لطريقة عيشهم وإنفاقهم الشديد، بينما يعيش الكثير من أبناء الطائفة في الفقر.

إذ كانت مجلة "فوربس" الأمريكية المختصة بالأعمال، قدرت ثروة الوالد كريم، بحوالي مليار دولار (801 مليون جنيه إسترليني) في عام 2008.

وأشارت إلى أن قيمة ثروته الموروثة، تعززت أيضاً من خلال العديد من الاستثمارات التجارية، بما في ذلك تربية الخيول.

وبحسب تقرير لمجلة "فانيتي فير" الأمريكية عام 2013، فإنّ الأمير الراحل كريم، كان يمتلك طائرة خاصة وقصراً وشركة ضخمة "يتم تشبيهها بمبنى الأمم المتحدة الخاص به" بحسب المجلة.

وأنشأ الأمير كريم عام 1967 "شبكة الآغا خان للتنمية" التي هدفها "تركيز جهودها لتحسين جودة حياة المحتاجين، ولا سيّما في آسيا وإفريقيا، بغض النظر عن أصلهم أو عقيدتهم أو جنسهم. يهدف نهجنا التنموي متعدد الأوجه إلى مساعدة المجتمعات والأفراد، الاعتماد على الذات" بحسب موقع المؤسسة.

وتشير مجلة "فانيتي فير" أيضاً، إلى أن شبكته وعلى الرغم من أنها "معروفة عموماً بالعمل غير الربحي الذي تقوم به في الأجزاء الفقيرة والتي مزقتها الحرب من العالم، إلا أنها تتضمن أيضاً مجموعة هائلة من الشركات الربحية في قطاعات تتراوح من الطاقة والطيران إلى الأدوية والاتصالات والفنادق الفاخرة".

وتضيف أنه وفي عام 2010، "حققت هذه الشركات إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار".

أما الأمير الابن، رحيم آغا خان، فولد يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1971 في جنيف، سويسرا، وهو الابن الأول للأمير كريم الحسيني.

تلقى تعليمه الثانوي في أكاديمية فيليبس أندوفر في ماساتشوستس، الولايات المتحدة، وتخرج فيها عام 1990.

كما حصل على درجة البكالوريوس في الأدب المقارن من جامعة براون الأمريكية عام 1995، وأكمل برنامجاً تنفيذياً في الإدارة في كلية إدارة الأعمال في جامعة نافارا في برشلونة، إسبانيا، عام 2006.

Getty Images صورة للأمير رحيم آغا خان وكندرا سبيرز، عارضة الأزياء العالمية التي عملت مع أبرز دور الأزياء العالمية، في فرنسا خلال فترة خطوبتهما في 15 نيسان/أبريل 2013.

تزوج الأمير رحيم من عارضة الأزياء الأمريكية السابقة كندرا إيرين سبيرز في 31 آب/أغسطس 2013 في حفل أقيم بمدينة جنيف، سويسرا، وفقاً للتقاليد الإسلامية.

بعد الزواج، حصلت على لقب الأميرة سلوى آغا خان. وأنجب الزوجان طفلين: الأمير عرفان، المولود في 11 نيسان/أبريل 2015، والأمير سنان، المولود في 2 كانون الثاني/يناير 2017.

إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً، ففي فبراير/شباط 2022، أُعلن عن انفصالهما رسمياً.

شبكة الآغا خان للتنمية

Reuters كريم آغا خان

يُقيم الأمير رحيم في جنيف ويشغل مناصب قيادية في "شبكة الآغا خان للتنمية" التي تأسست على يد والده الأمير كريم الحسيني.

وللشبكة "إطار أخلاقي" تصفه على موقعها بالقول إنها تعمل "مع جميع الأشخاص المحتاجين، بغض النظر عن دينهم أو أصلهم".

وتضيف: "في الإسلام، يعبد المؤمنون الله ليس فقط من خلال الصلاة، ولكن أيضاً من خلال العمل من أجل خير البشرية وكل المخلوقات".

وبحسب الموقع الرسمي للشبكة، فهي تعمل في أكثر من 30 دولة، وتدير أكثر من 1000 برنامج ومؤسسة تنموية حالياً، توظف فيها حوالي 96 ألف موظف، يعيش معظمهم في البلدان النامية.

وتبلغ النفقات السنوية لشبكة الآغا خان للتنمية على أنشطتها غير الهادفة للربح نحو مليار دولار.