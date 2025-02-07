إيلاف من لندن: أعلنت شبكة آغا خان للتنمية في بيان رسمي، يوم الأربعاء، تعيين رحيم الحسيني زعيمًا للطائفة الإسماعيلية النزارية، وذلك وفقًا لوصية والده الراحل كريم الحسيني، المعروف بـ"الآغا خان الرابع"، الذي توفي الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عامًا في العاصمة البرتغالية لشبونة.



المقر الرئيسي لشبكة آغا خان للتنمية في العاصمة البرتغالية لشبونة حيث يدفع أتباع الطائفة الإسماعيلية 12.5% من دخلهم إلى زعيمهم الروحي معتبرين ذلك واجبا عليهم

خليفة الزعامة الروحية

يُعد رحيم الحسيني الإمام الخمسين بالوراثة في تسلسل الأئمة الإسماعيليين النزاريين، وهو الابن الأكبر لوالده الراحل، حيث وُلد في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 1971 ويبلغ من العمر 53 عامًا. لديه ثلاثة أشقاء: شقيقان وشقيقة واحدة.



تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، حيث درس الأدب المقارن في جامعة براون، وانخرط في العمل الإداري والقيادي ضمن شبكة آغا خان للتنمية، وهي المؤسسة الخيرية الرئيسية للطائفة. ويشغل الحسيني عضوية مجالس إدارات العديد من وكالات الشبكة، كما يتابع عن كثب عمل معهد الدراسات الإسماعيلية ومؤسسات الحوكمة الاجتماعية التابعة للطائفة. إضافةً إلى ذلك، يشغل منصب رئيس لجنة البيئة والتغير المناخي داخل الشبكة، وهو يقيم حاليًا في سويسرا.



سيكون رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية النزارية ثاني أكبر جماعة شيعية مسلمة من حيث العدد، إذ يبلغ عدد أتباعها ما بين 12 إلى 15 مليون شخص



الإمامة الإسماعيلية وأتباعها

الطائفة الإسماعيلية النزارية هي ثاني أكبر الطوائف الشيعية بعد الاثني عشرية، ويُقدّر عدد أتباعها بنحو 15 مليون شخص منتشرين في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأميركا الشمالية.



يؤمن أتباع الطائفة بأن الآغا خان ينحدر من نسل النبي محمد، ويعاملونه كرئيس دولة. كما أنهم يدفعون ما يصل إلى 12.5% من دخلهم كواجب ديني لزعيمهم الروحي، وهو تقليد متبع داخل الطائفة.



إرث الآغا خان الرابع

يُعرف الآغا خان الرابع بثروته الهائلة وأعماله التنموية في شتى أنحاء العالم، حيث أسس شبكة آغا خان للتنمية التي تتعامل مع الرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية الاقتصادية الريفية، والإسكان. وتعمل هذه الشبكة في أكثر من 30 دولة بميزانية سنوية تبلغ نحو مليار دولار مخصصة للمشاريع غير الربحية.

كما تنتشر مستشفيات آغا خان في عدة مناطق تفتقر إلى الخدمات الطبية، من بينها بنغلاديش، وطاجيكستان، وأفغانستان، حيث تم استثمار عشرات الملايين من الدولارات لدعم الاقتصادات المحلية وتحسين مستوى الرعاية الصحية.



مكانة الراحل

كان الإمام الراحل شخصية بارزة عالميًا، يُنظر إليه على أنه جسر بين المجتمعات الإسلامية والغرب، حيث تبنى نهجًا يجمع بين الروحانية والتنمية الدنيوية.

وفي عام 1957، وبعد وفاة جده الآغا خان الثالث، تم تعيينه زعيمًا للطائفة بشكل غير متوقع وهو في عمر العشرين. لاحقًا، منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب "صاحب السمو" في تموز (يوليو) 1957، مما عزز مكانته على الساحة الدولية.



الإسماعيليون حول العالم

تنتشر الطائفة الإسماعيلية في دول عدة، من بينها إيران، وسوريا، والهند، وباكستان، وأفغانستان، وجنوب آسيا، قبل أن يتمدد نفوذها إلى شرق أفريقيا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأميركا الشمالية، وأستراليا في العقود الأخيرة.



ومع رحيل الآغا خان الرابع، تبدأ مرحلة جديدة من القيادة الروحية بزعامة الأمير رحيم الحسيني، الذي يُنتظر أن يسير على خطى والده في قيادة الطائفة وتطوير مؤسساتها التنموية حول العالم.