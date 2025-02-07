إيلاف من لندن: غيّر سياسي أسترالي اسمه قانونيًا إلى (أوستن ترامب) في خطوة مستوحاة من دونالد ترامب - فيما قال إنه احتجاج ضد حزب العمال الحاكم من يسار الوسط في البلاد.

وشارك السياسي المعروف سابقًا باسم بن دوكينز ، صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لوثيقة رسمية لتسجيل 29 يناير الذي يظهر اسمه الجديد: أوستن ليتس ترامب. وقال إنه غير اسمه لمتابعة خطى الرئيس الأميركي من خلال استدعاء “الهراء اليساري”.

وتم إدراج بن دوكنز، وهو عضو مستقل في مجلس الشيوخ في غرب أستراليا حيث يتمتع حزب العمال بالأغلبية، الآن باسم "أوسي ترامب" على موقع البرلمان في غرب أستراليا.

كما قام بتغيير اسم المستخدم الخاص به إلى "Hon. Aussie Trump MLC" على حسابه X.

وكتب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، ووقع باسم "أوسي": "لقد أطلقت احتجاجًا سياسيًا ضد الطغيان والفساد المنهجي لحكومة حزب العمال في غرب أستراليا".

صوتوا لخروج العمال

وكتب في منشور ثانٍ "صوتوا لخروج العمال! واعملوا بجد!"، في إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي لزيادة استخراج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

كما نشر صورة تُظهر التأكيد القانوني لتغيير الاسم من سجل المواليد والوفيات والزواج في غرب أستراليا. وقال لقناة 9 نيوز: "أريد أن أكون مثل ترامب بمعنى فضح هراء اليسار المستيقظ".

وكتب: "أود أن تتواصل مع دونالد، فقط اتصل بالمكتب هنا".

وقال رئيس وزراء غرب أستراليا روجر كوك، زعيم حزب العمال في الولاية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "هذا ببساطة شيء يسعى إلى جذب الانتباه. ولست متأكدًا من مدى الانخفاض الذي يمكنه أن يهبط إليه".

يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى انتخابات ولاية غرب أستراليا في مارس/آذار، قبل أن تذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع في تصويت على مستوى البلاد يجب أن يُعقد قبل 17 مايو/أيار.