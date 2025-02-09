إيلاف من القدس: منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كان هناك يهود يتمنون ببساطة عدم وجود العرب هنا، والعكس صحيح أيضًا.

لم يكن عليك أن تكون قوميًا مجنونًا على أي من الجانبين لتعتقد ذلك - حتى أن العديد من الناس العاديين شعروا بأن الأرض كانت صغيرة جدًا بالنسبة لشعبين مختلفين تمامًا ومتزمتين بنفس القدر.

ومع ذلك، فإن المجانين فقط هم من يعتقدون أن الطرد فكرة جيدة.

لقد بدا تقسيم الأرض المقدسة إلى دولتين أو دولة واحدة ثنائية القومية ــ سواء كانت تتميز بالحقوق المتساوية أم لا ــ البديل الحقيقي الوحيد، ولا يزال الأمر كذلك.

في خضم هذا الواقع المعقد والنفسية المجتمعية الدقيقة، ارتكب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطأ فادحا عندما وضع خطة غير مدروسة لتهجير مليوني شخص من سكان غزة، بينما تستولي الولايات المتحدة على القطاع وتبني منتجعات "رائعة" هناك ــ وليس من الواضح لمن بالضبط.

إذا أخذنا تعليقات ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض على محمل الجد، فهناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها.

يريد ترامب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى النهاية حتى يتمكن الرهائن من العودة، وهو ما يعني أن حماس ستبقى في الوقت الحالي بينما تغادر القوات الإسرائيلية قطاع غزة – فهل هذا بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لاستئناف الحرب بعد ذلك للقضاء على حماس؟

هل يريد أن يقاتل جنود مشاة البحرية الأميركية حماس في جباليا بدلاً من غزة؟ هل يتوقع من العالم العربي أن يقنع حماس بالرحيل؟

هل سيتم إجبار الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال على الانتقال إلى مكان آخر؟ وهل سيتم السماح للذين غادروا بالعودة؟

ومن ناحية أخرى، ربما لا تكون هناك حاجة إلى محاولة تحليل أي من هذا أكثر مما ينبغي ــ لأن الاقتراح، إذا كان بوسعنا أن نسميه كذلك، مجرد حبر على ورق.

ولقد رفضت بعض الدول العربية هذه الخطة بشدة، وكذلك فعلت القيادة الفلسطينية، وهو أمر لا يثير الدهشة ــ لأن التعلق الشديد بفلسطين هو الروح الوطنية التي تميز هذه القيادة.

مفاتيح العودة لازالت معهم

لا يزال هناك فلسطينيون يتجولون حاملين مفاتيح منازلهم المدمرة منذ عام 1948 ــ بعد وقت طويل من قبول الباكستانيين والهنود والألمان، بالملايين، لتشريدهم في نفس الوقت تقريبا.

وعلاوة على ذلك، فإن الشعب الأميركي لن يتسامح مع مستنقع عسكري آخر في الشرق الأوسط من أجل تلبية أوهام ترامب؛ ومن المؤكد أن ترامب نفسه لا يريد ذلك.

ولقد رفضت بعض الدول العربية هذه الخطة بشدة، وكذلك فعلت القيادة الفلسطينية، وهو أمر لا يثير الدهشة ــ لأن التعلق الشديد بفلسطين هو الروح الوطنية التي تميز هذه القيادة.

لا يزال هناك فلسطينيون يتجولون حاملين مفاتيح منازلهم المدمرة منذ عام 1948 ــ بعد وقت طويل من قبول الباكستانيين والهنود والألمان، بالملايين، لتشريدهم في نفس الوقت تقريبا.

وعلاوة على ذلك، فإن الشعب الأميركي لن يتسامح مع مستنقع عسكري آخر في الشرق الأوسط من أجل تلبية أوهام ترامب؛ ومن المؤكد أن ترامب نفسه لا يريد ذلك.

على الأرجح، إذا كانت هناك أي استراتيجية على الإطلاق، فهي استراتيجية مزدوجة ــ وقد لا تكون غبية إلى هذا الحد.

في الأمد القريب، ربما يحل هذا مشاكل ائتلاف نتنياهو؛ فاليمين المتطرف، الذي تم الاستسلام لخيالاته الطردية الكبرى على نحو مذهل، لديه الآن عذر للبقاء في الحكومة لفترة أطول قليلا حتى لو انتهت الحرب وبقيت حماس في الوقت الراهن.

نتانياهو الأكثر حظاً.. لماذا؟

إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ــ أحد أكثر السياسيين حظا الذين رأيتهم ــ قد يظل في منصبه حتى عام 2026؛ وأعتقد أن هذا هو الشغل الشاغل لهذا الرجل.

وعلى مستوى آخر أكثر إثارة للاهتمام، ربما نجح ترامب، من خلال رفع سقف الجنون إلى هذا الحد، في تهيئة اللاعبين لما يجب أن يحدث بالفعل، وهو ما يمكن أن يحدث بالفعل. ويتلخص هذا في الآتي:

أولا، يتعين على الدول العربية، بما في ذلك قطر، حيث تملك الولايات المتحدة نفوذا، أن تضغط على حماس لحملها على التنحي كشرط لتسليم عشرات المليارات من المساعدات لإعادة إعمار غزة بالكامل تقريبا، ويجب على هذه الدول أن ترسل هذه الرسالة بطريقة تخلق الدعم الفلسطيني: إما أن تظل غزة مغمورة في عصائرها مع حماس، أو أن تتحول حقا، هذه المرة بشكل حقيقي، من دون حماس ــ والاختيار متروك لك.

إن الرأي العام الفلسطيني قد يكون قصير النظر إلى حد محبط ــ ولكنه سوف يبدأ في التحول، وهذا من شأنه أن يخلف تأثيراً قد يغير قواعد اللعبة. وهذا يتطلب إقناع الدول العربية المعتدلة بأن لا تكون عديمة الفائدة في نهاية المطاف، وأن تكف عن الاستسلام للأوهام الفلسطينية المتطرفة.

ثانيا، ينبغي إنشاء حكومة مدنية من التكنوقراط في غزة، التي ترتبط بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولكنها مختلفة أيضاً بشكل موثوق ويمكن أن توفر مثالاً أقل فساداً واختلالاً.

مصر والخليج والدعم الغربي

ويجب على المجلس أن يعمل جنباً إلى جنب مع مصر ودول الخليج، وبدعم غربي هادئ، من أجل إنشاء إدارة مناسبة قد توفر مساراً موثوقاً نحو الاستقلال في المستقبل.

ثالثا، يتعين على الدول العربية، وربما الغرب أيضا، أن تتفق على إرسال قوات أمنية إلى غزة لمساعدة السلطات الجديدة.

وربما يكون من الضروري عرض المنفى على قيادة حماس وأي رجال مسلحين ــ وهذا هو نقل السكان الذي ينبغي أن يحدث.

إن ما كان ترامب على حق فيه هو أنه لا ينبغي سجن الناس فعليًا في غزة، لأن المكان غير صالح للعيش حقًا.

وحتى قبل الحرب، كانت الظروف مزرية: فقد أدى حكم حماس إلى إفقار السكان وغرس الأفكار المتطرفة في عقولهم على نحو متزايد، كما أن كثافة سكان غزة جعلتها وعاءً مضغوطاً لليأس.

لقد أشرفت على مكتب وكالة أسوشيتد برس في غزة لسنوات، وكان العديد من أصدقائي وزملائي هناك سعداء بالانتقال إلى مكان آخر - والواقع أنني والعديد من القراء انتقلنا حول العالم، ولكنهم مُنعوا بشكل غير عادل وغبائي من القيام بذلك - بما في ذلك من قبل إسرائيل -.

والآن، بعد مرور أكثر من عام على الحرب، أصبح الدمار هائلاً. فقد تضررت أغلب المباني، وأصبحت فكرة إعادة البناء في ظل حكم حماس، في الأساس، فكرة خيالية بقدر فكرة الطرد.

اسمحوا لهم بالانتقال للضفة الغربية

ويجب الترحيب بحرية بالغزيين الذين يريدون المغادرة حقًا في مختلف البلدان، ويجب بالتأكيد السماح لهم بالانتقال إلى الضفة الغربية.

ومن الأهمية بمكان أن يحصل كل من يغادر على ضمانات قوية بأنه يستطيع العودة في الوقت الذي يختاره. وينبغي إرغام إسرائيل على تقديم ضمانات بأنها لن تضع أي عقبات في طريقهم.

والسؤال في نهاية المطاف هو كيف يمكننا ضمان أن تكون مثل هذه عمليات النقل طوعية.

إذا تم حجب المساعدات حتى مغادرتهم دون أن يتمتعوا بحق العودة ــ ومن السهل أن نرى حكومة نتنياهو تحاول هندسة مثل هذا السيناريو ــ فإن النتيجة سوف ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تطهيراً عرقياً.

وهذه جريمة حرب من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع القانوني لإسرائيل لفترة طويلة بعد رحيل ترامب. وهذا توازن دقيق.

غضب ردا على تهجير الفلسطينيين

إن الغضب من نزوح الفلسطينيين متجذر بعمق في تاريخهم: حرب الاستقلال عام 1948 [التي بدأتها مصر والأردن وسوريا بمهاجمة الدولة اليهودية المعلنة حديثًا] شردت أكثر من 600 ألف عربي، وشكلت هويتهم الجماعية منذ ذلك الحين، وصاغت بشكل أساسي الشعور الفلسطيني بالوطنية.

وقد استمر هذا الوضع من خلال وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة موجودة حصرياً لخدمة هذه المجموعة والتي تحافظ على اعتمادها على وضع لاجئ وراثي غريب - ومن خلال الدول العربية التي رفضت تاريخياً منح الفلسطينيين الجنسية الكاملة.

إن اقتراح ترامب يضيف طبقة جديدة إلى هذا الواقع المتقلب. ومع ذلك، إذا كان هذا الاقتراح يحرك اللاعبين الإقليميين بشكل غير مباشر نحو ترتيب واقعي لما بعد الحرب، فقد يكون قد خدم غرضًا. وبالتالي فإن القضية الحقيقية هي إجبار الدول العربية على الضغط على حماس.

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مترجم من جيروزتليم بوست" - مقال للكاتب دان بيري محرر شؤون الشرق الأوسط السابق في القاهرة سابقاً - ومحرر شؤون أوروبا وأفريقيا في وكالة أسوشيتد برس في لندن.



