تمدد الوجود الإسرائيل العسكري داخل الأراضي السورية، وطرأت تغييرات في طبيعة أنشطتها في عدد من المناطق، وفقا لتحليل لفريق بي بي سي لتقصي الحقائق للفيديوهات وصور الأقمار الصناعية.

وتكشف صور الأقمار الصناعية عن أعمالَ بناءٍ تجري في عدد من المواقع، منها ما يبعد أكثر من ست مئة متر داخل ما يُعرف بمنطقة الفصل، أو المنطقة العازلة ومنطقة أخرى بعد المنطقة العازلة في الجانب السوري.

وقالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) سابقاً إن البناء الإسرائيلي على طول منطقة الفصل مع سوريا يعد "انتهاكاً صارخاً" لاتفاقية وقف إطلاق النار.

بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في جنوب سوريا عند نقاط استراتيجية، لحماية سكان شمال إسرائيل.

BBC

في عام 1974، توصلت إسرائيل وسوريا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على أن المنطقة الواقعة في مرتفعات الجولان ستكون منطقة عازلة منزوعة السلاح.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن اتفاق 1974 تم التوصل إليه مع "نظام مخلوع"، وبالتالي فهو "غير صالح".

وجاء ذلك على الرغم من أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أوضح أن إدارته الجديدة ستعترف باتفاقية 1974 مع إسرائيل.

صور الأقمار الصناعية

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطُها في الفترة ما بين 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، و2 فبراير/ شباط الجاري - أي بعد سقوط حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد - لعدد من المواقع منها غربَ قرية حضر، وغربَ جبأتا الخشب، وشمالَ الحميدية، وقريةَ القنيطرة، وموقعين جنوبَ وادي عزيز سابقاً، وجوداً إسرائيلياً في المنطقة.

إذ تظهر الصور ستة مواقع تم بناؤُها خلال هذا الوقت داخل المنطقة العازلة، بالإضافة إلى مناطق أخرى رصدتها بي بي سي من خلال تحليل الفيديوهات.

تعتبر محافظة القنيطرة من أهم المناطق التي أظهرت صور الأقمار الصناعية، زيادة واضحة في التواجد العسكري الإسرائيلي فيها.

إذ تُعتبر هذه المنطقة جسراً بين الجولان وإسرائيل، ولذلك، فهي نقطة استراتيجية بالنسبة للوجود العسكري الإسرائيلي.

قوات إسرائيلية تتوغل صباح اليوم إلى بلدة المعلقة بريف القنيطرة وتجتمع مع مختار البلدة وتعرض عليه مساعدات إغاثية للأهالي، المختار وبحسب مراسل صوت العاصمة رفض العرض المقدم للأهالي، وغادرت الدوريات المنطقة دون أي حوادث عسكرية.#صوت_العاصمة #سوريا #دمشق #القنيطرة #إسرائيل pic.twitter.com/oEnlHPAlJY — صوت العاصمة (@damascusv011) February 4, 2025

وتشمل المواقع العسكرية الإسرائيلية في القنيطرة، نقاط مراقبة وقواعد لوجستية، مما يساهم في تعزيز سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة الهامة.

و يُذكر أن القوات الإسرائيلية، سيطرت على مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة، لأكثر من 40 يوما.

كما تُظهر خمس صور أقمار صناعية متوسطة الجودة لموقع جباتا الخشب تم التقاطها في أيام مختلفة منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، البناءَ التدريجي في الموقع، مما يظهر حداثة هذه الأبنية.

ويشير تحليل صور الأقمار، إلى أن هذه المواقع تشمل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ومنصات إطلاق صواريخ.

ويقول فابيان هينز، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن هذه المواقع تعزز القدرة العسكرية الإسرائيلية على الرد السريع، في حال حدوث أي تهديد من المنطقة.

سد الوحدة

وهناك مواقعُ أخرى ظهرت فيها تحركات إسرائيلية، رصدناها من خلال تحليل فيديوهات تمّ التأكد من صحتها.

حيث أظهر فيديو، نشر علي تلغرام وموقع إكس، في منطقة سد الوحدة على نهر اليرموك في محافظة درعا، وجود مركبة إسرائيلية، ويزود هذا السد سوريا بـ 30 في المئة، والأردن بـ 40 في المئة من المياه .

احتل الجيش الإسرائيلي سد الوحدة على نهر اليرموك في محافظة درعا،

والذي يزود سورية بـ30% والأردن بـ40% من المياه . pic.twitter.com/EZOI4KGQop — Arab-Military (@ashrafnsier) December 18, 2024

وقد شهدت منطقة درعا، الواقعة في الجنوب الغربي من سوريا، زيادة في النشاط العسكري الإسرائيلي بشكل عام.

قريبة من دمشق

تقع القواعد الإسرائيلية بالقرب من المناطق الريفية، مثل "الجسر الأبيض" وقرى مثل "تل الرفيع" و "أم باطن"، وتعد هذه المناطق ملائمة لقاعدة عسكرية لإسرائيل، بسبب موقعها القريب من العاصمة السورية دمشق، حيث يمكن استخدامها لإطلاق ضربات جوية على أهداف داخل سوريا ، كما أوضح هينز.

هذه المناطق كانت سابقاً خاضعة لسيطرة القوات السورية أو جماعات مسلحة أخرى، لكن بعد التوسع الأخير، باتت محاصرة بحواجز عسكرية إسرائيلية.

الرد الإسرائيلي

في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من منطقة جبل الشيخ، إن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية"، لفترة غير محدودة.

وتواصلنا في بي بي سي مع الجيش الإسرائيلي، بشأن ما رصدناه، وجاء الرد: "قواتنا تعمل في جنوب سوريا، داخل المنطقة العازلة وعند نقاط استراتيجية، لحماية سكان شمال إسرائيل".