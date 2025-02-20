إيلاف من واشنطن: نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على أكس صورة معدلة عبر الكمبيوتر تظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو يرتدي تاجا ملكيا، فيما يشبه الإطار غلاف مجلة تايم الشهيرة.

وشبه ترامب نفسه بـ "الملك" في منشور على منصته تروث سوشل، في أعقاب قرار إدارته بإلغاء تعرفة مرورية تتعلق بالسائقين في مدينة نيويورك.

وعقب رسالة صادرة عن وزير النقل، شون دافي، الأربعاء، إلى حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، والتي أنهت اتفاق وزارة النقل مع نيويورك بشأن التعريفة المرورية في مانهاتن، كتب ترامب على موقع تروث سوشل:

"لقد انتهى نظام تسعير الازدحام. تم إنقاذ مانهاتن، وكل نيويورك. عاش الملك!".

ثم شرع البيت الأبيض في مشاركة الاقتباس مصحوبا بالصورة التي يظهر فيها ترامب مبتسما على غلاف مزيف لمجلة تايم وهو يرتدي تاجا ذهبيا، وخلفه أفق مدينة نيويورك.