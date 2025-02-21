إيلاف من لندن: سيتم فحص آلاف الرجال في بريطانيا بحثًا عن سرطان البروستاتا في واحدة من أولى التجارب الأوروبية واسعة النطاق للفحص الذكي.

وحذر طبيب يقود تجربة فحص جديدة من "ارتفاع حاد" في سرطان البروستاتا إذا لم يتم اكتشاف المرض في وقت مبكر.

وتم منح قناة (سكاي نيوز) البريطانية، حق الوصول إلى دراسة تجريبية في أيرلندا تهدف إلى إنقاذ آلاف الأرواح - وسط مخاوف من أن العديد من الرجال في المملكة المتحدة يتلقون العلاج في وقت متأخر جدًا.

وستجمع الدراسة التجريبية، التي تبدأ الأسبوع المقبل في أيرلندا، بين اختبار الدم وعوامل الخطر الشخصية ومسح التصوير بالرنين المغناطيسي لزيادة دقة فحص الرجال في الخمسينيات والستينيات من العمر.

وحتى الآن، رفض خبراء الصحة فحص السكان اعتقادًا منهم أن فوائد الكشف المبكر عن السرطان تفوقها المخاطر التي قد يتعرض لها بعض الرجال من خلال إجراء خزعات غير ضرورية وعلاج محفوف بالمخاطر لا يحتاجون إليه.

لكن دراسة PRAISE-U هي محاولة لإنقاذ الأرواح بطريقة أكثر استهدافًا، وتصفية الرجال الذين لا يعانون من السرطان في مرحلة مبكرة، حتى لا يتعرضوا لأي ضرر.

وقال ديفيد غالفين، رئيس الدراسة وجراح في مستشفى ماتر في دبلن، لشبكة سكاي نيوز إن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية فحص آمنة وفعالة. وقال: "هناك تسونامي من المرضى المسنين يتجهون نحونا".

وأضاف: "سوف يكون هناك ارتفاع حاد في سرطان البروستاتا ما لم يكن لدينا طريقة للكشف عن المرض في وقت مبكر وعدم إثقال خدمات الرعاية الصحية لدينا بأعداد هائلة من الفحوصات والخزعات".

الأكثر شيوعا

ويعتبر سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في أيرلندا. وفي المملكة المتحدة أصبح الآن أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويسبب وفيات أكثر من سرطان الثدي.

ولا توجد أعراض في المراحل المبكرة. يتم تشخيص حوالي 12000 رجل سنويًا في المملكة المتحدة وحدها في وقت متأخر جدًا بحيث لا يمكن علاجهم.

وأظهرت الدراسات أن اختبار الدم لبروتين البروستاتا المسمى PSA يمكن أن يشخص الحالات في مرحلة مبكرة، مما يقلل الوفيات بنسبة 40٪. ولكن ليس كل الرجال المصابين بالسرطان لديهم مستويات عالية من بروتين PSA.

وفي الدراسة التجريبية الأيرلندية، سيتم تقييم الرجال حسب مستوى PSA وما إذا كان لديهم عوامل خطر أخرى مثل العرق الأسود أو التاريخ العائلي. وسيتم إعادة اختبار أولئك المعرضين لخطر منخفض في المستقبل.

رنين مغناطيسي

وسيخضع حوالي نصف الرجال لفحص مفصل بالرنين المغناطيسي للبروستات للتحقق من وجود أورام - ونصف هؤلاء فقط سيحتاجون بعد ذلك إلى خزعة، حيث يتم إدخال إبرة لاستخراج الخلايا من أجل التشخيص الدقيق.

قال البروفيسور غالفين إن الفحص متعدد المراحل يعني فقط أولئك الذين يحتاجون حقًا إلى خزعة.

واضاف "لقد توصلت إلى أنه إذا أجريت اختبار PSA، فهناك احتمال بنسبة 1 من 40 أنك ستحتاج في النهاية إلى خزعة".

وأضاف: "أُطمئن الرجال الـ 39 الآخرين إلى أن الاختبار طبيعي تمامًا ولا يعانون من أي مرض سريري مهم لقد نجحت في ذلك بجلد أسناني".

وتدعم دراسة PRAISE-U من قبل الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية وتمولها الاتحاد الأوروبي.

وسيتم دعوة حوالي 8000 رجل في وترفورد ومنطقتين من دبلن بشكل عشوائي للفحص على مدار العام المقبل..

مراجعة الادلة

وتقوم لجنة الفحص الوطنية في المملكة المتحدة، التي تقدم المشورة لوزارة الصحة، بمراجعة الأدلة المتعلقة بفحص سرطان البروستاتا. لكن الأمر استغرق عامين بالفعل، ولا يزال القرار غير مستحق حتى نهاية عام 2025.

وقالت كيارا دي بياسي، مديرة الخدمات الصحية والمساواة والتحسين من مؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، إن الرجال يموتون دون داعٍ نتيجة لذلك.

وفيات سنوية

وقالت: "يموت 12000 رجل كل عام بسبب ما هو - عندما يتم اكتشافه في مراحله الأولى - سرطان قابل للشفاء للغاية"، وأضافت: "نعتقد أن الأدلة [للفحص] موجودة ولا نستطيع أن نرى لماذا استغرق هذا وقتًا طويلاً."

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة: "ينتظر مرضى سرطان البروستاتا وقتًا طويلاً للتشخيص والعلاج، ونحن عازمون على تغيير ذلك.

وأضاف: "ستعمل خطتنا الوطنية لمكافحة السرطان على تغيير الطريقة التي نعالج بها السرطان، مما يجعل المملكة المتحدة رائدة عالمية في مجال البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان من خلال مكافحة المرض على كافة الجبهات، من خلال تحسين البحث والتشخيص والفحص والعلاج والوقاية".

وقال المتحدث: "تقوم لجنة الفحص الوطنية في المملكة المتحدة بمراجعة الأدلة الخاصة ببرامج فحص سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأساليب المستهدفة للرجال الأكثر عرضة للخطر."