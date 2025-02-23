إيلاف من روما: أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عامًا، قضى ليلة "هادئة" في المستشفى حيث يواصل علاجه من التهاب رئوي مزدوج والتهاب الشعب الهوائية المزمن. ومع ذلك، على عكس التحديثات السابقة منذ دخوله المستشفى في 14 شباط (فبراير)، لم يوضح الفاتيكان ما إذا كان البابا قد استيقظ أو تناول وجبة الإفطار صباح اليوم.



ويخضع البابا للعلاج منذ أكثر من أسبوع، وسط قلق متزايد بشأن حالته الصحية، خاصة بعد أزمة تنفسية حادة تعرض لها ليلة السبت، مما استدعى تدفقًا عاليًا من الأكسجين، وفقًا لما أعلنه الفاتيكان. كما خضع البابا لنقل دم بعد أن كشفت الفحوصات عن انخفاض في مستوى الصفائح الدموية المرتبط بفقر الدم.



وفي تحديث موجز صباح السبت، كان الفاتيكان قد أشار إلى أن البابا لن يترأس صلاة الأحد للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "استراح جيدًا". ومن المرجح أن تُعد عظة مكتوبة تُتلى نيابة عنه خلال صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد.



وتأتي هذه التطورات وسط قلق عالمي متزايد بشأن صحة البابا، حيث تزايدت التكهنات حول احتمال استقالته، وهي مسألة لم يتطرق إليها الفاتيكان حتى الآن.