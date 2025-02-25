إيلاف من دمشق: رجحت مصادر أن يشكل أيمن أصفري الحكومة السورية الجديدة.

وتردد اسم رجل الأعمال السوري المعروف أيمن أصفري، في الأوساط السياسية السورية، كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة الجديدة في سوريا، التي من المتوقع الإعلان عنها في بداية مارس/آذار المقبل.

من هو أيمن أصفري؟

يعتبر أيمن أصفري، أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج، يحمل الجنسية البريطانية، ولم يكن فاعلاً في السياسة بشكل مباشر في سوريا.

وعلى الرغم من أن أصفري لم ينخرط في العمل السياسي في سوريا قبل 2011، لكنه بات معارضا لنظام الأسد الذي أصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "تمويل الإرهاب"، بعد انطلاق الثورة السورية، حيث شارك في دعم الجهود الإنسانية وأسس منظمة "مدنية" تعتبر منصة لعدة منظمات مدنية سورية.

كما ساهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وإلى جانب نشاطه المجتمعي، لعب الأصفري دورا بارزا في السياسة الدولية، حيث استخدم نفوذه في بريطانيا للضغط على نظام الأسد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يتمتع أصفري بخبرة تزيد على 20 عاما في قطاع النفط؛ إذ بدأ مسيرته المهنية في سلطنة عُمان في مجال المقاولات، ثم أصبح شريكا رئيسا في شركة "بتروفاك" المتخصصة في خدمات الطاقة، وحاليا، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "فينتيرا"، التي تعمل في مجال طاقة الرياح البحرية، كما أنه عضو في مجلس أمناء "الجامعة الأميركية في بيروت"، ومجلس إدارة مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"، وعضو في لجنة "تشاتام هاوس" لكبار المستشارين.

وُلد أيمن أصفري في محافظة إدلب عام 1958، ووالده أديب الأصفري كان من مؤسسي حزب "البعث" الحاكم في سوريا سابقا، ويحمل البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة "فيلانوفا" الأميركية، وتابع دراسته ونال درجة الماجستير في الهندسة المدنية والحضرية من جامعة "بنسلفانيا" عام 1980.