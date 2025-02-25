دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، الولايات المتحدة لدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا كشكل من أشكال الضمانات الأمنية، وقال إن التوصل لهدنة في أوكرانيا ممكن "خلال أسابيع".

وأيد ماكرون مبادرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب التواصل مع روسيا بشأن أوكرانيا، في تصريح له خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن الأوروبيين يمكن أن "يشاركوا" في عملية حل الصراع في أوكرانيا، في وقت يخشى الاتحاد الأوروبي من تهميشه منذ بدء المحادثات المباشرة بين موسكو وواشنطن.

وطالب الرئيس الفرنسي بـ"اتفاق سريع وليس هش".

وكان ماكرون زار موسكو قبل أسابيع من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في محاولة لثني بوتين عن قراره، وبعد ذلك قطع أي تواصل مع الرئيس الروسي تماما كما فعل الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.

وتحدث ماكرون عن "فرصة كبيرة" تتمثل في وجود إدارة أمريكية جديدة، مضيفاً "لدى الرئيس ترامب سبب وجيه لتجديد الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال ماكرون "في عام 2014، تفاوض أسلافنا على السلام مع الرئيس بوتين، ولكن بسبب الافتقار إلى الضمانات وخاصة الضمانات الأمنية، انتهك الرئيس بوتين هذا السلام".

وأضاف "لذلك فإن امتلاك القوة والقدرة على الردع هو السبيل الوحيد للتأكد من احترام ذلك".

ولفت ماكرون الذي يفكر في إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا للحفاظ على أي سلام محتمل، إنه من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة الدعم.

وقال ماكرون "أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نقول إننا لن نرسل أبداً قوات برية، لأنه بذلك تعطي شيكاً على بياض لانتهاك أي نوع من الالتزامات".

وقال "إن العديد من زملائي الأوروبيين مستعدون للمشاركة، لكننا نحتاج إلى الدعم الأمريكي، لأن هذا جزء من مصداقية الضمانات الأمنية".

وقال ترامب إن بوتين يقبل فكرة إرسال أوروبا قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.

واستبعد ترامب وبايدن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، في حين يضغط ترامب على كييف لتوقيع اتفاق يتيح للولايات المتحدة استثمار ثرواتها المعدنية.

بوتين يؤيد الصفقة

EPA متظاهرة تحمل لافتة كتب عليها "أوكرانيا ليست للبيع" في لندن

وأكّد ترامب أن اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن الثمينة التي تملكها أصبح "قريباً جداً".

وكانت الحكومة الأوكرانية أكّدت في وقت سابق أن المفاوضات بشأن هذه الصفقة التي من شأنها أن تمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى المعادن الأوكرانية مقابل الحماية، وصلت إلى مراحلها "النهائية".

وأعلن بوتين، الاثنين، تأييده للاستثمارات الأمريكية لاستغلال المعادن الاستراتيجية الموجودة في الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية "نحن مستعدون لجذب شركاء أجانب إلى أراضينا التاريخية الجديدة التي أعيدت إلى روسيا. هناك بعض التحفظات. نحن مستعدون للعمل مع شركائنا، بمن فيهم الأمريكيون، في المناطق الجديدة".

وأشار بوتين إلى أن شركات روسية وأمريكية "على تواصل" بشأن مشاريع اقتصادية مشتركة في إطار تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين: "بعض شركاتنا على تواصل وتناقش مشاريع مماثلة".

وتحدثت واشنطن الأسبوع الماضي عن "شراكات اقتصادية تاريخية محتملة" في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا.

"فكرة جيدة"

Reuters الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ووصف الرئيس الروسي اقتراح ترامب بأن تخفض روسيا والولايات المتحدة والصين إنفاقها العسكري إلى النصف بأنه "فكرة جيدة".

وقال بوتين: "يمكننا أن نعقد اتفاقاً مع الولايات المتحدة: تخفض الولايات المتحدة 50% ونحن نخفض 50%. ثم تنضم إلينا الصين إذا أرادت ذلك. نعتقد أن هذا الاقتراح جيد ونحن منفتحون على المناقشات حول هذا الموضوع".

اعتماد الصيغة الأمريكية

EPA مشاورات في مجلس الأمن الدولي

اعتمد مجلس الأمن الدولي الإثنين بتأييد روسيا مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إرساء سلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، بدون أن يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد، رغم تحفّظات حلفاء كييف الأوروبيين.

والقرار الذي "يحضّ على إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن ويدعو إلى سلام دائم"، حصل على تأييد 10 أعضاء، بمن فيهم روسيا، وامتناع الأعضاء الخمسة الباقين عن التصويت وهم فرنسا وبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك.

ترامب رد على سؤال في البيت الأبيض الإثنين، عما إذا كان يجب على أوكرانيا أن تكون على استعداد للتنازل عن أراض لروسيا في إطار نهاية تفاوضية للحرب، قال "حسناً، سنرى" وأشار إلى أن المحادثات بدأت للتو.