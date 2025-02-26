إيلاف من عمّان: استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، لدى وصوله مطار ماركا بالعاصمة الأردنية عمّان في زيارة للمملكة.

ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

وسيبحث الزعيمان التطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمها الاقتصادية، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، وخصوصاً ضبط الحدود بين البلدين لمواجهة آفة المخدرات التي كانت تصل الأردن من الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال زيارة نظيره السوري أسعد الشيباني للأردن، على احترام خيارات الشعب السوري والوقوف إلى جانب السوريين لإعادة بناء سوريا الموحدة.

وأكد الصفدي أن أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا.

