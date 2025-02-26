إيلاف من واشنطن: في تصريح مثير أصدره البيت الأبيض، تبيّن أن الكدمة البارزة التي شوهدت على يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتجت عن مصافحات متعددة خلال لقاءاته اليومية. الظاهرة التي أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين، جاءت لتُظهر مدى الحماس الذي يُعامل به ترامب محاوريه.



في الواقع، بدا أن يد ترامب اليمنى قد تعرضت لكدمات خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما لفت انتباه رواد منصة "إكس" الذين سارعوا لتداول صور الكدمة مستنكرين أو مستفسرين عن مدى خطورة الأمر على صحة ترامب. البعض ذهب إلى تفسير الكدمة على أنها قد تكون ناتجة عن استخدام مخففات الدم.



تزامنًا، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن هذا ليس الظهور الأول للكدمات على يد ترامب، إذ شُهدت في مناسبات عديدة خلال الأشهر الماضية. وفي تصريح للسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، أكدت أن الكدمات هي ببساطة نتيجة تفاعل ترامب الدائم مع الشعب، مصرحة: "ترامب يُعبر عن التزامه الشخصي تجاه الأميركيين بمصافحاته المستمرة، التي تُظهر مدى عمق تواصله مع المواطنين يوميًا".



هذه الحادثة ليست الأولى التي تجذب الانتباه، فقد شهد اللقاء الأخير بين ترامب وماكرون مواقف محرجة، أبرزها مصافحة دامت أكثر من اللازم بعد تعليق ماكرون الذي أشار إلى أن ترامب "خدعه" في لقاءات سابقة، ما أدى إلى مزيد من الجدل والتكهنات حول طبيعة علاقتهما.



وبالرغم من المشاهد المتكررة للكدمات، لم يصدر ترامب بعد التقرير الطبي الكامل الذي وعد به في مقابلات سابقة، مما يزيد من التساؤلات حول صحته العامة وتأثير ذلك على قدرته على أداء مهامه الرئاسية.