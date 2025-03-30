في جولة الصحافة لهذا اليوم، نسلّط الضوء على تراجع السياسات المناخية، خاصة مع قدوم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وما رافق ذلك من إنكار لواقع التغير المناخي، كما نتوقف عند المنافسة المحتدمة بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري في تركيا، والتي وصلت إلى ذروتها باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، ونختتم جولتنا بتقرير يرصد كيف بدأ سكان المناطق الريفية في الصين بالاعتماد على روبوتات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.

نبدأ من مقال لهيئة التحرير في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول كيفية تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع تغير المناخ وانبعاثات الكربون.

تقول الصحيفة إن ترامب سخر من اللوائح التنظيمية الخاصة بانبعاثات الكربون، وأضعف الهيئات المسؤولة عن تطبيقها، في حين تعهّد مدير وكالة حماية البيئة آنذاك، لي زيلدين، بإلغائها بالكامل، وقد بررت الوكالة هذه الخطوات بأنها ستدعم "العودة لأمريكا العظيمة"، ووصفت اللوائح بأنها عبء على الاقتصاد.

لكن الصحيفة ترى أن هذا الطرح يعكس سوء فهم جوهري لسياسات المناخ، فالمواجهة الحقيقية لتغير المناخ لا تقتصر على فرض قيود وتنظيمات، بل تتطلب بناء البنية التحتية الجديدة، وهو ما يمكن أن يحفّز الاقتصاد ويخلق فرص عمل.

وتدعو الهيئة إلى رؤية منفتحة، تُركّز على بناء منشآت الطاقة المتجددة مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهما من أسرع مصادر الكهرباء نمواً في العالم، حتى في الولايات الأمريكية التي يحكمها حالياً الجمهوريون.

وترى الصحيفة أن هذه المشاريع من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي، وتخلق وظائف، وتدفع بالنمو، داعية ترامب إلى عدم التعامل معها كأجندة يسارية، بل كفرصة وطنية.

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لكن، للأسف – بحسب المقال – اتخذ ترامب مساراً مغايراً، أوقف من خلاله مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي الفيدرالية، وسعى إلى إلغاء منح مالية صُرفت لدعم هذه المشاريع، كما جُمّد تمويل إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتزايدت القيود الجمركية التي تحدّ من إمكانية استيراد المعدات اللازمة لمشاريع الطاقة النظيفة.

وتحذّر الصحيفة من أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة سيزداد بشكل كبير، مدفوعاً بالنمو في مراكز البيانات، ما يجعل تجاهل الطاقة المتجددة خياراً غير عقلاني، سواء من ناحية بيئية أو من ناحية توفير الطاقة اللازمة.

وتضيف أن حملة ترامب لإلغاء اللوائح البيئية قد تُفشل نفسها بنفسها، إذ إن القضاء الأمريكي لن يتساهل مع محاولات إلغاء قواعد علمية راسخة، كما أن بعض شركات الطاقة نفسها استثمرت بالفعل في الحد من الانبعاثات، ولا يُتوقع أن تتراجع عن ذلك، خاصة في ظل استمرار اللوائح الأوروبية.

وترى هيئة التحرير أن تبنّي خطاب إنكار التغير المناخي يعكس فقراً في الخيال السياسي، خصوصاً وأن ترامب أظهر في السابق انفتاحاً على دعم الصناعة النووية، وتساءلت: لماذا لا تكون التكنولوجيا النووية المتقدمة من أولويات رئاسته؟

وتحذّر الصحيفة من أن اعتبار الطاقة النظيفة فكرة تقدمية هو تفكير قصير النظر، يؤدي إلى تفويت فرص اقتصادية وتكنولوجية كبيرة، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى كل الحلول الممكنة.

"التدهور الاقتصادي يتقاطع مع طموحات إردوغان بإحياء العودة العثمانية الثانية"

إلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال للكاتب جبريل العبيدي يتحدث فيه عن الأزمة التي لحقت باعتقال رئيس بلدية اسطنبول إمام أوغلو.

ويقول الكاتب أن المعارضة التركية رأت في الاعتقال تحركاً سياسياً يستهدف إقصاء إمام أوغلو من السباق الرئاسي المقبل، خاصة مع كون المعتقلين الآخرين من المحسوبين عليه، مثل مراد أونغون مستشاره، ومراد جاليك، رئيس بلدية بيليك دوزو، ورسوم عمرة شاهان، رئيس بلدية شيشلي.

ووفق وصفه، فإن هذه الاعتقالات عُدّت بمثابة "انقلاب على الديمقراطية"، في ظل تعقيدات سياسية واقتصادية متزايدة تهدد استقرار البلاد.

ورأى العبيدي أن الصراع السياسي في تركيا لا يقتصر على المواجهة بين الحزب الحاكم والمعارضة، بل يشمل أيضاً صراعات داخلية في كلا الحزبين، على مستوى القيادات الوسطى.

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وأشار الكاتب إلى اتهامات متبادلة باستخدام المال السياسي واستغلال النفوذ، معتبراً أن اعتقال إمام أوغلو ومحاميه يعدّ "سابقة توحي بتسييس القضاء، كما وصفها بعض المراقبين".

وأضاف العبيدي أن ما وصفه بـ"فوبيا إمام أوغلو" بدأت منذ خسارة حزب إردوغان بلدية إسطنبول في انتخابات سابقة، ما شكل هزيمة سياسية مدوية للحزب.

وذكر أن محاولات استعادة المدينة باءت بالفشل في انتخابات عام 2024، التي فاز بها إمام أوغلو مجدداً بنسبة 51.14 في المئة، وهو ما جعل منه، حسب تعبير الكاتب، التهديد الأكبر لحكم إردوغان وحزبه.

كما أشار العبيدي إلى أن المظاهرات التي اندلعت لم تخلُ من تحشيد واسع، واستخدام أدوات تضليلية كصور مفبركة عبر الذكاء الاصطناعي تُظهر شخصيات عالمية مثل بيكاتشو والجوكر وكأنهم يشاركون في الاحتجاجات.

لكنه شدّد على أن ذلك لا يُنكر حقيقة خروج مظاهرات ضخمة في معظم المدن التركية رفضاً للاعتقالات وتقييد الحريات.

وتابع العبيدي موضحاً أن السلطات التركية لجأت إلى حجب مواقع التواصل وتقييد النشر لمحاولة كبح توسّع المظاهرات، وبيّن أن الاحتجاجات جاءت أيضاً نتيجة للتدهور الاقتصادي الحاد، حيث فقدت الليرة التركية 12 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبلغ التضخم مستويات قياسية تجاوزت 60 في المئة، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وأكد أن هذا التدهور الاقتصادي يتقاطع مع طموحات الرئيس أردوغان بإحياء ما يسميه "العودة العثمانية الثانية".

ولفت العبيدي إلى أن الخطابات المتكررة لأردوغان بشأن "إرث الأجداد" في الإمبراطورية العثمانية تُثير حفيظة خصومه السياسيين في الداخل قبل الخارج، واعتبر الكاتب أن هذه التصريحات تقوم على مغالطات تاريخية، لا تعكس واقع تركيا الحديث.

وأوضح الكاتب أن المشكلة تكمن، حسب رأيه، في تأثر بعض التيارات في تركيا بأفكار منظّرين شعبويين مثل المؤرخ قادر مصر أوغلو، الذي كان يروّج لفكرة أن تركيا وريثة "إمبراطورية الكون"، ويجاهر بعدائه لأي انتقاد للدولة العثمانية.

وأكد الكاتب أن تركيا لن تعود إلى الحقبة العثمانية تحت أي شعار، لا لاعتبارات إقليمية ولا دولية، ولا حتى بسبب غياب الحنين لتلك الحقبة في معظم الدول التي كانت جزءاً من الإمبراطورية.

ودعا، الساسة الأتراك إلى معالجة أزمات البلاد بروح واقعية، بعيداً عن أوهام الماضي، محذراً من أن المضي في هذا النهج قد يؤدي إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية لصالح حزب الشعب الجمهوري، الذي تزداد شعبيته باعتباره البديل لما وصفه بـ"العثمانيين الجدد".

الصين: تشجيع القرويين على استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي

في مقال نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، يتناول الكاتب وينسي تشين، كيف أصبح الذكاء الاصطناعي أداة يعتمد عليها الفلاحون في المناطق الريفية بالصين للحصول على المشورة، في تحول لافت نحو الرقمنة في قلب الريف الصيني.

ويشير تشين إلى أن سكان القرى بدأوا يدركون الفائدة الكبيرة التي تقدمها روبوتات المحادثة الذكية، سواء في تقديم نصائح حول تربية الخنازير أو إرشادات لمكافحة الآفات الزراعية.

ويضيف أن انتشار الإنترنت على نطاق واسع، إلى جانب توفر الهواتف الذكية، جعل سكان الريف – الذين يشكلون نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة – أكثر قابلية لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لاسيما في مجالات الزراعة والحياة اليومية.

كما يوضح تشين أن شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، مثل علي بابا وتينسنت، سارعت إلى تطوير روبوتات دردشة سهلة الاستخدام لتسهيل دخول الذكاء الاصطناعي إلى الحياة اليومية، مشيراً إلى أن علي بابا وقعت شراكة استراتيجية مع حكومة مقاطعة تشجيانغ بهدف تقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر من خلال هذه التقنيات.

وفي السياق ذاته، يقول تشين إن روبوتات المحادثة مثل Yuanbao من تينسنت، وTongyi من علي بابا، ودابو من ByteDance، باتت تجتذب أعداداً متزايدة من المستخدمين، بما في ذلك سكان المناطق الريفية، وذلك بفضل سهولة استخدامها وتنوع المهام التي تقدمها.

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ويستعرض الكاتب نموذجاً من بلدة جياوهي في شمال شرق مقاطعة جيلين، حيث بادر رئيس القرية، المعروف بلقب "لو"، بالتواصل مباشرة مع شركة تينسنت لتشجيع القرويين على استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تشين، فقد ظهرت إعلانات في أنحاء البلدة تحث السكان على تنزيل تطبيق "تينسنت يوانباو"، بهدف دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

وينقل تشين عن رئيس القرية قوله إن روبوت المحادثة أصبح جزءاً من روتين السكان، حيث يستخدمونه في تحديد أنواع النباتات والحيوانات، ومراجعة الوثائق، والحصول على معلومات حول الإعانات الحكومية، وطلب المشورة في الزراعة وتربية الحيوانات، وحتى إعداد مواد دعائية لمشاريع التجارة الإلكترونية المحلية.

ويختم تشين بالإشارة إلى أن تينسنت شكّلت فريقاً متخصصاً أطلق حملة بعنوان "الذكاء الاصطناعي يتجه نحو المناطق الريفية"، مؤكدًا على لسان أحد موظفي الشركة أن ميزات مثل التعرف على الصور والتفاعل الصوتي ساعدت بشكل كبير في تجاوز العقبات التي كانت تحول دون استخدام المزارعين للتكنولوجيا.