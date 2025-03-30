إيلاف من القدس: على الرغم من المخاوف الإسرائيلية المعلنة والمكتومة من نظام حكم أحمد الشرع في سوريا، إلا أن صحافة تل أبيب اعترفت بأن الشرع كان صادقاً فيما تعهد به من تشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث تضم بالفعل أعضاء من هيئة تحرير الشام، والدروز، وكذلك الأكراد، ووصفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الحكومة السورية الجديدة بأنها "متنوعة".

وتضم الحكومة وزراء تلقوا تعليمهم في الغرب، وامرأة واحدة، وأعضاء من الجماعات الدرزية والأكراد والمسيحية والعلوية. لقد شكلت سوريا حكومة جديدة تضم 22 وزيرا من خلفيات مختلفة، ومن المفترض أن تساعد دمشق في معالجة تحديات إدارة دولة في مرحلة انتقالية.

وتولى أحمد الشرع السلطة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول (ديسمبر)، وتم تعيينه رسميا رئيسا للحكومة الانتقالية في أواخر كانون الثاني (يناير).

يسعى الشرع جاهدًا لتوحيد سوريا بعد عقد ونصف من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، إلا أنه يواجه تحديات عديدة. كان الشرع قائدًا لهيئة تحرير الشام ، وهي جماعة كانت محصورة بشكل كبير في إدلب قبل أن تشن هجومها أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.

عُرفت جماعته بتشددها الإسلامي الديني وارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة. وقد أعرب البعض عن قلقهم من أن تتحول سوريا إلى دولة تشبه دولًا أخرى يقودها متطرفون، مثل أفغانستان في عهد طالبان.

مع ذلك، بذل الشرع جهدًا كبيرًا في تهدئة هذه المخاوف. فقد عقد صفقة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وسعى أيضًا إلى الاستماع إلى الأقليات، سواء الدروز أو الشيعة.

مع ذلك، لم يكن كل شيء سلسًا. فقد أثارت مذبحة العلويين في اللاذقية مطلع آذار (مارس) مخاوف من أن أسوأ مخاوف كثيرين قد تتحقق. لكن حكومة الشرع الجديدة التي أعلن عنها يوم السبت تمثل نموذجا للتسوية والتوافق.

لحظة حاسمة من تاريخ سوريا

وقال الشرع، السبت، إنه في لحظة حاسمة من تاريخ أمتنا تتطلب منا الوقوف صفا واحدا والتوحد، أقف أمامكم اليوم، مخاطبا كل واحد منكم، حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد عصر جديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

قال الرئيس: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة". وأضاف: "سترتكز خطتنا المستقبلية على محاور عدة، منها الحفاظ على الموارد البشرية وتطويرها، والسعي لاستقطاب الكفاءات السورية من الخارج".

هدف الحكومة الجديدة الآن هو التركيز على القضايا اليومية، كالرعاية الصحية وتوفير الكهرباء للمواطنين. وأضاف: "سنسعى إلى تأهيل الصناعة، وحماية المنتج الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار في جميع القطاعات. كما سنسعى جاهدين لإصلاح الوضع النقدي، وتعزيز قيمة العملة السورية، ومنع التلاعب بها".

التحول الرقمي

بالإضافة إلى الوزارات المعتادة، أنشأت الدولة وزارة إدارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث قد تواجهها. ولإدارة هذه الوزارة الجديدة، تستفيد سوريا من جهود منظمة الخوذ البيضاء التطوعية خلال الحرب لإنقاذ الناس.

قال الرئيس: "سنولي اهتمامًا بالغًا لمواكبة التطورات التكنولوجية، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي. وسنبدأ ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك، بما في ذلك تدريب الكوادر، واستقطاب الخبرات، ومراكز الأبحاث، وسوق عمل يشجع على تحقيق هذا الهدف".

وزراء شباب من مواليد الثمانينيات

قال وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، "سنعيد جيش سوريا إلى مكانته بعد أن شوّهه النظام السابق المخلوع". وكان قصرة أيضًا عضوًا بارزًا في هيئة تحرير الشام.

- وزير الداخلية أنس خطاب، المولود عام 1987، أمضى بعض الوقت في القتال ضد الولايات المتحدة في العراق قبل أن يصعد في صفوف هيئة تحرير الشام ليقود جهاز الاستخبارات التابع لها.

- محمد البشير، وزير الطاقة، من مواليد عام 1983، حاصل على شهادة جامعية من جامعة إدلب. عمل في حكومة هيئة تحرير الشام (تحرير الشام) في إدلب، المعروفة بحكومة الإنقاذ السورية. كما شغل سابقًا، وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، منصبًا في حكومة الإنقاذ.

- كما برز في حكومة الإنقاذ وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، المولود عام 1989 والمتعلم في حلب، وكذلك محمد سامح حميد، رئيس وزارة الرياضة والشباب الجديدة.

- وزير التنمية الإدارية محمد سكاف، من مواليد عام 1990، نشأ في إدلب، وهو أصغر وزير في الحكومة الجديدة.

وزراء خدموا في فترة الأسد

- نضال الشعار، وزير الاقتصاد الجديد، خدم لفترة وجيزة في حكومة بشار الأسد في عامي 2011 و2012. ولد في حلب، وكان أستاذاً للاقتصاد في جامعة المدينة وحصل على شهادة من جامعة جورج واشنطن.

ليس هو الموظف السابق الوحيد في نظام الأسد. فقد شغل وزير النقل يعرب بدر المنصب نفسه في نظام الأسد بين عامي 2006 2011 . وُلد في اللاذقية، وحاصل على درجة الدكتوراه من المدرسة الوطنية للجسور والطرق في باريس، وكان أستاذًا للهندسة. ينتمي بدر إلى الطائفة العلوية، وفقًا لصحيفة عرب نيوز.

يتمتع وزير العدل الجديد، مظهر الويس، بخلفية في الفقه الإسلامي، وكذلك وزير الأوقاف الجديد، محمد أبو الخير شكري. وُلد شكري عام 1961وتلقى تعليمه في بيروت، وله خلفية في التدريس والنشاط. ويس من دير الزور وسط سوريا.

من بين الوزراء الجدد، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند قبوات. وهي مسيحية، وشغلت منصب مديرة برنامج بناء السلام بين الأديان في جامعة جورج ميسون. كما عملت في المعهد الأمريكي للسلام، وأقامت في تورنتو لفترة.

وزراء من الأقليات

اختير أعضاء آخرون من الأقليات لقيادة الوزارات. وزير الزراعة أمجد بدر درزي من السويداء. وذكر أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير التعليم العالي الجديد، مروان الحلبي، درزي أيضًا. وكان سابقًا رئيسًا لقسم التشريح والأنسجة والأجنة والوراثة في جامعة دمشق، وفقًا لمنشور لأرون زيلين، الخبير في الشؤون السورية.

ذكر منشور منفصل على الإنترنت أن وزير التعليم محمد عبد الرحمن تركو كردي. وُلد عام ١٩٧٨، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة لايبزيغ في ألمانيا. ولم تتضح المزيد من التفاصيل.

وُلد وزير المالية محمد يسر برنية عام 1967 وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة. أما وزير الصحة مصعب نزال العلي، فقد تلقى تعليمه في حمص وحلب وعمل في ألمانيا. وهو من دير الزور، وقد حلّ محل شقيق الشرع، أول وزير صحة في الحكومة الانتقالية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وُلد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، عام 1984، وكان شخصيةً محوريةً في الخوذ البيضاء. يُجسّد تعيينه وإنشاء هذه الوزارة إنجازًا فريدًا للثورة السورية، وكيف ارتقى من لعبوا دورًا محوريًا في الدفاع المدني إلى القمة.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد السلام هيكل من مواليد عام 1978 وأمضى بعض الوقت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير الثقافة محمد صالح، الذي ولد عام 1985 وتلقى تعليمه في المملكة المتحدة، ووزير السياحة مازن الصالحاني، الذي عاش في الولايات المتحدة وكندا وهو رجل أعمال ولد عام 1979. أما وزير الإعلام الجديد، حمزة مصطفى، فقد ولد عام 1985 وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة إكستر في المملكة المتحدة.

خلفيات متنوعة

بشكل عام، ينحدر الوزراء الجدد من خلفيات متنوعة. كثير منهم شباب، والعديد منهم حاصلون على درجة الدكتوراه. إنها مجموعة متنوعة، تضم العديد من الرجال ذوي التعليم الغربي، وأشخاصًا نشطين في هيئة تحرير الشام أو عاشوا في ظل حكومتها في إدلب. خدم سبعة وزراء في الهيئة، بينما يُعتبر تسعة من الوزراء الجدد مستقلين أو تكنوقراط.

ينحدر العديد من الوزراء الجدد أيضًا من خلفيات متنوعة في مجال الأعمال ومجالات أخرى. ويبدو أن معظمهم ينحدرون من المناطق المأهولة بالسكان في غرب سوريا، مع أن ويس ووزير الصحة الجديد ينحدران من دير الزور في وسط سوريا.