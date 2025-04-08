إيلاف من واشنطن: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لا يريد قواعد تركية في سوريا، وردا على ذلك نصحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحل المشاكل مع تركيا بعقلانية.

وقال نتانياهو إنه ناقش مع ترامب الملف السوري، مشيرا إلى أن إسرائيل "لا تريد رؤية تركيا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة ضدها".

وأضاف: "تحدثنا عن السبل التي يمكننا من خلالها تجنّب هذا الصدام".

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي: "لديّ علاقات ممتازة مع (الرئيس التركي، رجب طيب) أردوغان. أنا أحبه وهو يحبني. قلت لنتانياهو إذا كانت لديك مشكلة مع تركيا، سأساعدك على حلها. لا أعتقد أن ذلك سيكون مشكلة".

وتابع: "أبلغت نتانياهو أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا".

وتستعد أنقرة، للعب دور رئيسي في سوريا، بما في ذلك إبرام اتفاق دفاع مشترك محتمل قد يشهد إقامة قواعد تركية جديدة في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي للبلاد.

ووصفت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للأمن الإقليمي"، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا.

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