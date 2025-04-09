إيلاف من لندن: أعرب التلاميذ والمعلمون في مدارس عديدة في العاصمة البريطانية لندن، عن مخاوفهم إزاء القرار "المفاجئ" بنقل ضباط شرطة متخصصين من هذه المدارس.

وأعلنت شرطة العاصمة الأسبوع الماضي أنها ستخفض عدد ضباطها وموظفيها بمقدار 1700 ضابط وموظف لسد عجز في الميزانية قدره 260 مليون جنيه إسترليني.

وفي الوقت الذي تنقل فيه شرطة العاصمة 371 ضابطًا من ضباط المدارس الآمنة إلى فرق الأحياء، قال مديرو المدارس إنهم لم يُستشاروا، وحثوا الشرطة على التراجع عن القرار - حيث صرّح أحد التلاميذ لشبكة سكاي نيوز بأنه "سيكون هناك المزيد من السكاكين" و"ستدخل المخدرات إلى المدرسة".

أكد مديرو المدارس لشبكة سكاي نيوز أن مدارس لندن معرضة لخطر "زيادة العنف" و"استغلال العصابات" بعد قرار نقل ضباط الشرطة المتخصصين.

وحثّ مسؤولو التعليم شرطة العاصمة على إعادة النظر في قرار نقل 371 ضابطًا من ضباط المدارس الآمنة إلى فرق الأحياء الشهر المقبل.

الأكثر عرضة للعنف

ويحذر المعلمون من أن التلاميذ سيكونون "أكثر عرضة" للعنف نتيجة لذلك - وأعرب بعض الطلاب عن قلقهم من إدخال "المزيد من السكاكين" و"المزيد من المخدرات" إلى المدارس.

يذكر أنه تم إدخال ضباط المدارس الآمنة إلى مدارس لندن عام ٢٠٠٩، حيث يُساعدون على تهدئة الصراعات بين الأقران ومنع تورط الشباب في الجريمة.

صرّحت شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلانديارد) بأنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على التنقل من وإلى المدرسة والدراسة دون خوف من العنف".

وأضافت الشرطة: "هذا هو المكان الذي نعلم أن الشباب فيه أكثر عرضة لخطر العنف والعصابات، وهو المكان الذي سيستمر فيه ضباطنا بالتواجد، لضمان قدرتهم على الاستجابة السريعة لأي حوادث أو مخاوف في المجتمع".

رسالة المدارس

ولكن في رسالة حصلت عليها (سكاي نيوز)، كتبت مجموعة من ١٥ مدير مدرسة ثانوية في شمال شرق لندن إلى شرطة العاصمة مُحذّرين من أنه "بدون دعم ضباط المدارس الآمنة، قد يصبح الطلاب الضعفاء فريسة للاستغلال، وبالتالي، مرتكبي جرائم".

وقال سام جونز، رئيس مجموعة رؤساء مدارس ثانوية في والتام فورست، التي صاغت الرسالة، إن المعلمين "قلقون للغاية" بشأن انسحاب ضباط المدارس الآمنة، ولم يتم التشاور معهم بشأن القرار. صرح السيد جونز لشبكة سكاي نيوز بأن القرار "مُضلّل للغاية".

وقال: "نعتقد أنه سيزيد من العنف، وربما يزيد من التنمر والحوادث المتعلقة بالأسلحة".

وأضاف أن ضباط المدارس الآمنة "رادع رئيسي فيما يتعلق بتجنيد العصابات وقضايا حدود المقاطعات". وأضاف: "أعتقد أن هذه خطوة إلى الوراء بشكل كبير".

جرائم السكاكين

يذكر أن جرائم السكاكين بلغت رقمًا قياسيًا بلغ 16,521 جريمة في لندن في العام المنتهي في سبتمبر 2024 - بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وكشف استطلاع أجرته سكاي نيوز لمعلمي المدارس الثانوية في إنجلترا أن واحدًا من كل خمسة تقريبًا قد رأى تلاميذًا يحملون سكاكين في المدارس.

وقال ميكولي، البالغ من العمر 15 عامًا، إن وجود ضابط في المدرسة ساعد الشباب على "التحدث بشكل أكبر مع ضباط الشرطة خارج المدرسة".

وقال طلاب من منظمة "فوت ستيبس ترست" في لندن إن إقالة الضباط قد تجعل المدارس أكثر عنفًا.

وقال تيريل، البالغ من العمر 14 عامًا، لشبكة سكاي نيوز: "سيكون هناك المزيد من السكاكين". ستكون هناك مشاجرات، وستدخل المخدرات إلى المدرسة، ولن يكون هناك من يوقفها فعليًا.

وأضاف: "إذا حدث أي شيء خارج المدرسة، يُمكنكم إبلاغهم [ضابط الأمن في المدرسة] وإبلاغهم بذلك".

وقال تلميذ آخر، ميكوليج، البالغ من العمر 15 عامًا، إن وجود ضابط في مدرسته كان "أمرًا جيدًا" ساعد الشباب على "التحدث بشكل أكبر مع ضباط الشرطة خارج المدرسة".

وصرح كريس هول، مدير مدرسة Footsteps Trust، لشبكة سكاي نيوز بأنه "من المدهش حقًا" عدم استشارة أي شخص في قطاع التعليم بشأن القرار.

وقال إن ضباط الأمن في المدرسة كانوا "عناصر قيّمة للغاية" ساعدوا في تعريف "الشباب بالشرطة بطريقة إيجابية للغاية". وقال كريس هول، مدير مدرسة فوت ستيبس ترست، إن غياب التشاور "مذهل".

وقال السيد هول: "أطالبهم [شرطة العاصمة] بإعادة النظر في القرار".

وأكدت النائبة عن والتامستو، ستيلا كريسي، دعواتها لقوة الشرطة لإعادة النظر، قائلةً لقناة سكاي نيوز إنها تأمل أن "تجتمع الشرطة معنا جميعًا لنعمل معًا على هذا الأمر".

وفي رسالة إلى مديري المدارس، أكدت شرطة العاصمة أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 مايو، وأن القرار "لم يُتخذ بسهولة". وأكدت الشرطة أن التغييرات تهدف إلى تحسين حضورها في المجتمع.