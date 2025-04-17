إيلاف من الرياض: وصل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رسمي، في زيارة رسمية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقد الأمير خالد بن سلمان سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، وذلك بهدف بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مناقشة قضايا وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى إيران، تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت الذي تجري فيه مباحثات إمريكية - إيرانية بوساطة عمانية، رحبت بها المملكة، والتي يهمها تخفيف التوترات وتحصين المنطقة، وبناء علاقات حسنة مع إيران، تعزز الأمن المشترك.pic.twitter.com/i8beDUSWCs — Hasan Almustafa (@halmustafa) April 17, 2025

وفي هذا السياق، التقى الأمير خالد بن سلمان، اليوم، برئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في العاصمة طهران. ويُعد هذا الاجتماع أول لقاء من نوعه بهذا المستوى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2023، بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وتأتي زيارة وزير الدفاع السعودي في إطار توجيهات القيادة السعودية، ويرافقه خلالها وفد رفيع المستوى. ووفقًا لما أوردته "واس"، تركز الزيارة على تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران، ومناقشة الملفات الأمنية والدفاعية ذات الصلة بالمنطقة.

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات… pic.twitter.com/yiiNUUqU3D — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 17, 2025

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تنفيذ اتفاق بكين، الذي وُقّع في آذار (مارس) 2023، وأفضى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تسبق الزيارة موعد انعقاد الجولة الثانية من المباحثات الإيرانية – الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري يستقبل وزير الدفاع السعودي #خالد_بن_سلمان . pic.twitter.com/GvDoyAbets — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 17, 2025

وذكرت وكالة "واس" أن المحادثات التي جرت تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملفات إقليمية ترتبط بأمن الخليج، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.