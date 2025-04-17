إيلاف من لندن: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو على استعداد لبذل كل ما يلزم من أجل الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس الروسي لأمير دوبة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصب الى موسكو اليوم الخميس، وأشاد بوتين بتطور العلاقات بين البلدين ووصف قطر بأنها من أهم شركاء روسيا في المنطقة.

ويرافق أمير قطر في زيارته إلى روسيا، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووفد رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن على جدول أعمال الزيارة "بحث العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلًا عن مناقشة أبرز القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة".

بدورها، أشارت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان إلى أنه "سيتم توقيع وثائق خلال زيارة أمير قطر إلى موسكو"، واصفة الزيارة بـ"المهمة للغاية".

منتدى الأعمال

وانطلقت اليوم الخميس في موسكو فعاليات منتدى الأعمال الروسي القطري، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.

وينعقد المنتدى ليوم واحد ويتزامن مع زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا.

وسيبحث المشاركون في المنتدى سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والبنية التحتية الحضرية.

كما سيناقش المشاركون آفاق العلاقات في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وبحث فرص الشراكة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار.