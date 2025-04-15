إيلاف من الدوحة: عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس سوريا أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري وعبر خلالها عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وفي بداية الجلسة، رحب أمير قطر بالرئيس السوري والوفد المرافق، معربا عن سعادته بالزيارة الأولى للشرع إلى دولة قطر.

كما جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي.

وتناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن بالغ الشكر والتقدير لأمير قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وعبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

ومن الجانب السوري حضر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الشرع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس الشرع إلى قطر في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة بعد توليه منصبه وكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه لدى وصوله ووفده المرافق إلى مطار حمد الدولي.

وعلق القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود عل الزيارة: "زيارة الرئيس الشرع إلى الدوحة تمثل مرحلة جديدة من الانفتاح والتنسيق بين البلدين".

وكتبت وكالة "قنا" القطرية: "تقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مستقبلي أخيه الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، اليوم، في زيارة رسمية للبلاد".

وأضافت: "كما كان في استقبال فخامته والوفد المرافق، عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، ومحمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية".

