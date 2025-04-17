إيلاف من لندن: قال تقرير إعلامي إن النساء المتحولات جنسيًا في بريطانيا سيخضعن للتفتيش العاري من قِبل شرطة نقل رجال وليس إناثا بعد قرار قضائي صدر يوم الأربعاء عن المحكمة العليا في شأن تعريف المرأة.

وتعتمد شرطة النقل البريطانية، الجهة المسؤولة عن مراقبة السكك الحديدية في بريطانيا، سياسة مؤقتة ريثما تُعالج قرار المحكمة العليا القاضي بأن تعريف "المرأة" بموجب قوانين المساواة يشير إلى المرأة البيولوجية.

وأعلنت الشرطة أنها ستُطبّق "سياسة مؤقتة" ريثما تُعالج قرار المحكمة العليا القاضي بأن تعريف "المرأة" بموجب قانون المساواة لعام ٢٠١٠ يشير إلى "المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".

وصرح متحدث باسم هيئة شرطة النقل البريطانية (BTP) لقناة سكاي نيوز: "بموجب السياسة السابقة، كنا قد نصحنا بإمكانية تفتيش أي شخص يحمل شهادة تحديد جنس (GRC) وفقًا لجنسه المكتسب.

وقال: "مع ذلك، وكموقف مؤقت ريثما نستوعب حكم اليوم، أبلغنا ضباطنا بأن أي عمليات تفتيش من نفس الجنس في الحجز يجب أن تتم وفقًا لجنس المحتجز عند الولادة".

وفي سبتمبر من العام الماضي، نشرت هيئة شرطة النقل البريطانية، المسؤولة عن مراقبة السكك الحديدية وأنظمة النقل المماثلة في المملكة المتحدة، "موقفها" بشأن قيام ضباط المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين بإجراء عمليات تفتيش عاري.

وأوضحت أن الضباط "سيكونون قادرين فقط على تفتيش الأشخاص من نفس الجنس المسجلين في شهادة ميلادهم أو شهادة تحديد جنسهم (GRC).

ولم يُسمح للضباط الذين يحددون جنسهم على أنهم من جنس آخر ولكن ليس لديهم شهادة تحديد جنس، ولكن إذا كانت المرأة المتحولة جنسيًا تحمل شهادة، فيمكنهم تفتيش المحتجزة عاريةً.

التفتيش العاري

ولا يشمل التفتيش العاري خلع أكثر من سترة، ومعطف خارجي، وقفازات، وأغطية رأس، وحذاء.

وتنص إرشادات شرطة الحدود البريطانية على أنها "تكشف الأرداف والأعضاء التناسلية والثديين (للنساء)".

وكانت حملة "الجنس مهم" تقدمت بطلب مراجعة قضائية لهذه الإرشادات لدى المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت أن هذه السياسة "تُعرّض المعتقلين لخطر التحرش والاعتداء الجنسي"، وأنها تُشكّل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت الحملة أن هذه السياسة "تضع أيضًا الضابطات في موقف مُهين وخطير، حيث قد يُضغط عليهن لتفتيش الرجال الذين تم تحديد هويتهم الجنسية".

لا انتصار لفئة على أخرى

وقال اللورد هودج، أحد قضاة المحكمة العليا الذين أصدروا قرار يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي تفسير الحكم على أنه "انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى".

وأبلغت وزيرة الحكومة والبرلمانية العمالية كارين سميث قناة سكاي نيوز أنه طُلب من الهيئات العامة النظر في كيفية تطبيق قوانين المساواة عقب صدور الحكم، وقالت: "من الواضح أنه طُلب من الهيئات العامة مراجعة إرشاداتها الخاصة. وسنفعل ذلك بحذر شديد."

لكنها حذّرت من الإدلاء بتصريحات "قد تُثير قلق الناس"، داعيةً إياهم إلى أخذ وقتهم في مراجعة إرشاداتهم.

وقالت البارونة كيشور فالكنر، رئيسة لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، إن القرار يعني "عدم وجود أي لبس" الآن.

وأضافت فالكنر أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "ستضطر إلى تغيير" سياستها لعام ٢٠١٩، التي تنص على أحقية المرضى المتحولين جنسيًا في الإقامة في أجنحة منفصلة عن الجنس الآخر، بما يتوافق مع هويتهم الجنسية.