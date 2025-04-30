إيلاف من أبوظبي: التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر الشاطئ في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفقاً لما أفادت به الرئاسة اللبنانية، وذلك لعقد محادثات رسمية.

ويزور الرئيس اللبناني الإمارات للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للبنان في يناير الماضي، وذلك في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد في وقت سابق دعم بلاده لكل ما يضمن أمن بيروت واستقرارها.

فيما جرت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم في أبوظبي، إذ استقبله وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، إلى جانب عدد من المسؤولين الإماراتيين، وسفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، فيما تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس اللبناني عون منذ انتخابه رئيساً للبنان في يناير الماضي.