إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية إن رجلاً وُجهت إليه تهمة الإرهاب على خلفية حادثة وقعت في السفارة الإسرائيلية في لندن.

يُزعم أن عبد الله صباح البدري، البالغ من العمر 33 عامًا، أُلقي القبض عليه وهو يحاول دخول حرم السفارة في كنسينغتون، غرب لندن، مساء يوم الاثنين، وهو مسلح بسكين.

ووُجهت إلى البدري تهمة التحضير لأعمال إرهابية وتهمتان بحيازة أداة حادة، ومثل البدري أمام محكمة وستمنستر الجزئية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وكان ألقي القبض على البدري من قبل ضباط من قيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية التابعة لشرطة العاصمة حوالي الساعة السادسة مساءً يوم الاثنين.

وقالت السفارة الإسرائيلية في منشور على موقع X: "كانت هناك محاولة هجوم إرهابي من قبل رجل مسلح يحمل سكينًا".

وقال القائد دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "نواصل التواصل الوثيق مع العاملين في سفارة إسرائيل، ونُقدّر أن هذه التهم ستثير قلقهم".

واضاف: وأودّ أن أطمئن الجمهور، مع ذلك، أنه بناءً على تحقيقاتنا حتى الآن، لا نبحث عن أي شخص آخر على صلة بهذه المسألة، ولا نعتقد أن هناك أي تهديد أوسع نطاقًا للجمهور.

وقال: رغم توجيه التهمة الآن إلى الرجل، فإننا نواصل تحقيقنا، ونحثّ الجمهور على عدم التكهن أكثر في الوقت الحالي".

وشكرت السفارة قوات الأمن البريطانية على "استجابتها الفورية وجهودها المتواصلة لتأمين السفارة"، وأكدت سلامة جميع الموظفين والزوار.