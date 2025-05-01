إيلاف من لندن: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عن منع النساء المتحولات جنسياً من لعب كرة القدم النسائية ابتداءً من الموسم المقبل.

يأتي هذا القرار في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم هذا الأسبوع بعد حكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية في أبريل/نيسان يُحدد الجنس البيولوجي للأنثى.

وفي اسكتلندا، يُسمح فقط للاعبات اللاتي وُلدن إناثاً باللعب في كرة القدم النسائية فوق سن 13 عاماً.

وأصدر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بياناً يوم الخميس جاء فيه: "بصفتنا الهيئة الإدارية للرياضة الوطنية، يتمثل دورنا في جعل كرة القدم في متناول أكبر عدد ممكن من الناس، وفقاً للقانون والسياسة الدولية لكرة القدم التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وقال الاتحاد: سياستنا الحالية، التي تسمح للنساء المتحولات جنسياً بالمشاركة في كرة القدم النسائية، تستند إلى هذا المبدأ، وتدعمها مشورة قانونية من خبراء.

موضوع معقد

وأضاف: هذا موضوع معقد، ولطالما كان موقفنا هو أنه في حال حدوث تغيير جوهري في القانون أو العلوم أو تطبيق السياسة المتعلقة بكرة القدم الشعبية، فسنراجعها ونغيرها إذا لزم الأمر.

وقال الاتحاد الانكليزي: "يعني قرار المحكمة العليا الصادر في 16 أبريل أننا سنغير سياستنا. لن تتمكن النساء المتحولات جنسيًا من اللعب في كرة القدم النسائية في إنجلترا، وسيتم تطبيق هذه السياسة اعتبارًا من 1 يونيو 2025".

"نتفهم أن هذا سيكون صعبًا على من يرغبن ببساطة في لعب اللعبة التي يعشقنها بالجنس الذي يحددنه، ونتواصل مع النساء المتحولات جنسيًا المسجلات حاليًا لشرح التغييرات وكيفية استمرار مشاركتهن في اللعبة."

وسبق أن أعلنت الهيئة الإنكليزية أن سياساتها المتعلقة بالجنس قيد التحديث نتيجة لقرار المحكمة - ويمكن للنساء المتحولات جنسيًا الاستمرار في المنافسة طالما أن مستوى هرمون التستوستيرون لديهن أقل من مستوى معين.

لا يُعتقد حاليًا أن هناك أي نساء متحولات جنسيًا يلعبن كرة قدم نسائية احترافية في إنكلترا أو اسكتلندا. لكن يُعتقد أن حوالي 20 لاعبة فقط سيشاركن في مباريات كرة القدم هذا الموسم.

وتحاكي السياسات الجديدة في كلا البلدين الحظر الشامل على مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، والذي فرضته ألعاب القوى والكريكيت والرغبي.

حكم المحكمة العليا

وقضت المحكمة العليا بأن النساء يُعرّفن حسب جنسهن عند الولادة. وجاء حكم المحكمة في 16 أبريل/نيسان عقب طعن قانوني طويل الأمد حول كيفية تطبيق الحقوق القائمة على الجنس من خلال قانون المساواة لعام 2010 في المملكة المتحدة.

طُلب من القضاة البت في معنى هذا التشريع بـ "الجنس" - سواء كان جنسًا بيولوجيًا أو جنسًا "موثقًا" كما هو مُعرّف قانونيًا في قانون الاعتراف بالجنس لعام 2004.

قرروا بالإجماع أن تعريف "المرأة" و"الجنس" في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى "المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".

لكن اللورد هودج حذّر، عند إصداره الحكم، قائلاً: "لكننا ننصح بعدم اعتبار هذا الحكم انتصارًا لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى. إنه ليس كذلك.

وأضاف"يمنح قانون المساواة لعام ٢٠١٠ الأشخاص المتحولين جنسيًا الحماية، ليس فقط من التمييز من خلال سمة الحماية المتمثلة في تغيير الجنس، بل أيضًا من التمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة الجوهرية المتعلقة بجنسهم المكتسب".

وخلص القاضي اللورد هودج إلى القول: "هذا تطبيق لمبدأ التمييز بالتبعية. هذه الحماية القانونية متاحة للأشخاص المتحولين جنسيًا، سواءً كانوا يحملون شهادة اعتراف بالجنس أم لا."