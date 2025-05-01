إيلاف من لندن: أصبحت البريطانية إثيل كاترهام، رسميا، أكبر معمرة في العالم، وأكدت منصة LongeviQuest أن كاترهام، التي تعيش في دار رعاية في مقاطعة ساري، قد أصبحت أكبر معمرة في العالم عن عمر 115 عامًا و252 يومًا.

يأتي هذا بعد وفاة حاملة الرقم القياسي السابقة، إينا كانابارو لوكاس، الراهبة البرازيلية عن عمر 116 عامًا في 30 أبريل.

وحققت السيدة كاترهام العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك كونها آخر شخص على قيد الحياة يولد عام 1909.

وهي أيضًا أصغر شخص يُطلق عليه لقب أكبر امرأة في السنوات الـ 12 الماضية.

السيدة كاترهام هي أيضًا من بين أكبر الناجين من فيروس كورونا سنًا، حيث أصيبت به عن عمر ناهز 110 أعوام عام 2020.

لقد عاشت أكثر من زوجها نورمان، الذي توفي عام 1976، وابنيها جيم وآن، اللذين توفيا بعد الألفية.

وعندما سُئلت عن سرّها في طول العمر، قالت لصحيفة سالزبوري جورنال: "اغتنم كل فرصة، فأنت لا تعلم ما ستؤول إليه. تحلَّ بعقلية إيجابية، وكن معتدلًا في كل شيء."

صحة جيدة

ولا تزال السيدة كاترهام تتمتع بصحة جيدة، وتستمتع بالجلوس في حديقة دار رعايتِها، التي سُميت "حديقة إثيل" تكريمًا لها.

وُلدت في هامبشاير في 21 أغسطس 1909، وكانت ثاني أصغر ثمانية أطفال. وعاشت أختها الكبرى غلاديس حياةً طويلةً أيضًا، حيث توفيت عن عمر ناهز 104 أعوام و78 يومًا عام 2002.

وانتقلت السيدة كاترهام إلى الهند للعمل كمربية أطفال عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وكثيرًا ما تستذكر أيامها هناك.

وعند عودتها، التقت بزوجها المستقبلي، وهو رائد في الجيش البريطاني، في حفل عشاء عام 1931، وتزوجا في كاتدرائية سالزبوري بعد عامين.

وانتقل الزوجان للعيش في هونغ كونغ وجبل طارق عندما كان مُوفدًا إلى الخارج، وعادت السيدة كاترهام إلى حبها للأطفال وافتتحت حضانة خاصة بها خلال فترة وجودهما في آسيا.

عند عودة الزوجين إلى المملكة المتحدة، استقرا في مقاطعة ساري حيث أنجبت ابنتيهما. توفيت جيم في أوائل الألفية الثانية، وآن عن عمر ناهز 82 عامًا عام 2020.