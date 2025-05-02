إيلاف من لندن: كشفت وزارة العدل الأميركية تفاصيل جديدة عن هاشم يونس هاشم حنيحن، الرجل المتهم بالتهديد بـ"تفجير كل شيء" في عدة شركات ومنشآت في مقاطعة أورانج، فلوريدا، بما في ذلك فرعان لستاربكس، ومطعم ماكدونالدز، ومنشأة طاقة.

وأفاد مسؤولون بأن حنيحن مثل أمام المحكمة يوم الأربعاء، وأُمر باحتجازه على ذمة المحاكمة. وفي حال إدانته، ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 60 عامًا.

ووجهت هيئة محلفين كبرى للرجل البالغ من العمر 43 عامًا وهو يحمل جواز سفر أردنيا، أربع تهم بالتهديد باستخدام متفجرات، وتهمة واحدة بتدمير منشأة طاقة بعد حوادث وقعت يومي 25 و29 يونيو/حزيران من هذا العام، وفقًا لوثائق من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى في فلوريدا.

رسائل تحذير

وقالت قناة (فوكس 35) الأميركية إن حنيحين "ترك رسالة" قال فيها إنه "سيفجر كل شيء هنا في جميع أنحاء أميركا" في فرعين لستاربكس - أحدهما في أورلاندو وآخر في وينتر بارك، ومطعم ماكدونالدز في ميتلاند، ومنشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد.

وقال المدعي العام ميريك ب. جارلاند إن حنيجن، المقيم في أورلاندو، كان "مدفوعًا جزئيًا برغبة في استهداف الشركات لدعمها المزعوم لإسرائيل" في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، مضيفًا أنه هدد "بممارسة عنف جماعي بدافع الكراهية".

وأضاف جارلاند: "إن مثل هذه الأعمال والتهديدات بالعنف، سواء كانت تستهدف الأماكن التي يرتادها الأمريكيون يوميًا أو البنية التحتية الحيوية لبلدنا، خطيرة للغاية ولن تتسامح معها وزارة العدل".

وقال مسؤولون إنه ترك "رسائل التحذير" المذكورة آنفًا في شركات في مقاطعة أورانج بعد أن حطم أبوابها الزجاجية الأمامية، حسبما زُعم.

مطالب سياسية

وأوضحت وزارة العدل أن هذه الرسائل، الموجهة إلى حكومة الولايات المتحدة، تضمنت سلسلة من المطالب السياسية. ويُزعم أن حنين هدد "بتدمير أو تفجير كل شيء هنا في جميع أنحاء أميركا، وخاصة الشركات والمصانع التي تدعم دولة إسرائيل العنصرية".

وصرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، في بيان صحفي: "بحجة التعبير عن معتقداته، زُعم أن المتهم هاجم منشأة طاقة وهدد شركات محلية، متسببًا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات". وأضاف: "لن يتم التسامح مطلقًا مع العنف وتدمير الممتلكات لتهديد الآخرين وترهيبهم. سيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا معًا لملاحقة ومحاسبة من يلجأون إلى العنف".

وتصاعدت تهديدات حنيحن عندما زُعم أنه اقتحم منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في ويدجفيلد في 29 يونيو/حزيران، و"قضى ساعات في تدمير مصفوفات الألواح الشمسية بشكل منهجي"، وفقًا لوزارة العدل.

وحطم حنيحن الألواح، وقطع الأسلاك، واستهدف معدات إلكترونية حيوية. ترك هنيهين نسختين إضافيتين من رسالة التهديد. ويُعتقد أنه تسبب في أضرار تجاوزت قيمتها 700 ألف دولار، وفقًا للمسؤولين.

اعتقال

وكان أُلقي القبض على حنيحن في 11 يوليو/تموز بعد العثور على "رسالة تحذير" أخرى في مستودع لتوزيع غاز البروبان الصناعي في أورلاندو.

وصرح المدعي العام الأميركي روجر هاندبيرج للمنطقة الوسطى من فلوريدا في بيان صحفي: "إن استهداف الشركات ومهاجمتها بناءً على معتقدات متصورة أمر غير مقبول".

وأضاف: "سيواصل مكتب المدعي العام الأميركي العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون للتحقيق مع مرتكبي التهديدات العنيفة أو القائمة على الكراهية وملاحقتهم قضائيًا على المستوى الفيدرالي، والذين يسعون إلى تنفيذ هذه التهديدات".