إيلاف من تل أبيب: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتانياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة وإخلاء الجرحى إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش استقبل مساء الخميس جريحا درزيا آخر لتلقي العلاج في مستشفى زيف في صفد، موضحا أنه الجريح السابع الذي يدخل إسرائليل منذ الأربعاء.

وذكر الموقع أن المواجهات في سوريا مستمرة وأن الاضطرابات تتزايد بين أفراد المجتمع الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهم يناقشون تدابير احتجاجية غير مسبوقة.

وأفاد المصدر ذاته بأنه وفي هذه الأثناء اندلعت اضطرابات بين الجنود والضباط الدروز في جيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب ما يصفونه بالعجز والبطء في رد الحكومة ضد نظام الرئيس أحمد الشرع في سوريا، مبينا أن وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 73 درزيا في سوريا.

وصرح جندي احتياط درزي: "لدينا عهد مدى الحياة، وكما وقفنا من أجل الوطن في السابع من أكتوبر، هكذا يجب أن نقف في وجه الفظائع الحالية في سوريا".

وخرج هذا المساء مئات من أفراد الجالية الذين يعيشون في إسرائيل للتظاهر، مطالبين الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات ضد "المذبحة" التي تعرض لها أقاربهم.

وأشعل المتظاهرون النيران في التقاطعات الرئيسية، مما أدى إلى احتجاز آلاف الأشخاص في اختناقات مرورية ضخمة.

وعمل مئات من جنود الاحتياط من الطائفة الدرزية طوال اليوم لتنظيم احتجاج أولي ضد رد الحكومة والجيش الإسرائيلي كما عبروا في مجموعات مغلقة عن غضبهم لأن إسرائيل لا تبذل جهودا كافية لمنع المنظمات الجهادية في جميع أنحاء سوريا من إيذاء أقاربهم.

ووفق الصحيفة العبرية "قد تدخل أولى إجراءات الاحتجاج حيز التنفيذ يوم الخميس، وبعضها غير مسبوق في العلاقة الحساسة بين الطائفة الدرزية وإسرائيل".

وتشهد بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق توترا أمنيا بعد اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومة السورية ومقاتلين محليين في البلدة. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 11 شخصا بينهم مدنيون وعناصر أمن، إضافة إلى إصابات.

إلى ذلك، بدأت السلطات السورية عملية تمشيط واسعة لضبط المسلحين، وبالتزامن مع ذلك أعلنت إسرائيل تنفيذ عملية تحذيرية بزعم حماية الطائفة الدرزية.

وأكد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تحذيرية استهدفت مجموعة متطرفة كانت بصدد مهاجمة الدروز في أشرفية صحنايا.

وفي كلمة له أيضا في إطار الاحتفالية، أكد وزير الطاقة إيلي كوهين أن العلاقة بين دولة اسرائيل والطائفة الدرزية هي علاقة عابرة للحدود مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للمساس بالطائفة".

يذكر أن الاشتباكات في أشرفية صحنايا جاءت على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد مما أثار غضبا واسعا بين السكان.

